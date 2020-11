Milan-Juventus e non solo... 6 podcast doc by Massimo Callegari

Quando la presenza (sul campo) fa la differenza. Da questa premessa nasce “Io c’ero”, il podcast di Massimo Callegari, in sei episodi (clicca qui per ascoltare): i primi due sono disponibili da oggi, martedì 24 novembre, in un podcast targato Dopcast.

Sei puntate, distribuite nel corso di tre settimane, pubblicate in concomitanza con le ultime tre giornate dei gironi della Champions League (24 novembre, 1 e 8 dicembre), utili a legare il presente a un passato più o meno glorioso, sicuramente evocativo, che ha scritto la storia della Coppa dalle Grandi Orecchie.

Sfide epiche come la finale di Manchester del 2003 tra Milan e Juventus, il cui racconto si apre e si chiude con lo sguardo glaciale di Andriy Shevchenko, pronto a calciare il rigore decisivo della partita.

Ma anche imprese mancate per un soffio, tra cui la sfida tra Real Madrid e Juventus di due anni fa, passata alla storia per la furia cieca di Gianluigi Buffon diretta contro l’arbitro, reo di avere “un bidone dell’immondizia al posto del cuore”.

E ancora partite che fanno da contorno a drammi personali, come Spartak Mosca-Napoli del 7 novembre 1990. Una data che tutti i tifosi del Napoli non possono dimenticare, con Maradona relegato in panchina, alla sua ultima apparizione in una competizione internazionale prima di prendere definitivamente la parabola discendente, che culminerà da lì a pochi mesi con la squalifica per doping e la fuga da Napoli.

Sfide indimenticabili del passato che diventano quindi una ghiotta occasione per approfondire le storie, i personaggi, le squadre e le rivalità più accese nella storia del calcio continentale.

“Io c’ero” permette di rivivere momenti che ogni appassionato di calcio non può non conoscere o (ri)assaporare. Quello di Massimo Callegari è un viaggio che attraversa l’Europa, un emozionante pellegrinaggio nelle cattedrali dello sport, un diario personale, professionale e senza frontiere che corre su un doppio binario: quello del giornalista e del grande appassionato di calcio.

Il racconto è poi arricchito dalle testimonianze dei protagonisti: giocatori, allenatori, commentatori e giornalisti che quelle partite le hanno giocate, narrate o vissute a vario titolo.Tra questi intervengono grandi firme del giornalismo, come Sandro Piccinini, che ricorda tutte le emozioni di Milan-Juventus, la partita di club più vista della storia, e dell’incredibile Chelsea-Liverpool 4-4; e Maurizio Crosetti, storica firma di Repubblica, presente al Bernabeu nella serata rovente di Real-Juve.

Ma anche calciatori come Amedeo Carboni, che allo stadio Giuseppe Meazza di Milano sbaglia uno dei rigori decisivi della finale di Champions del 2001 tra il suo Valencia e il Bayern Monaco, e Ciro Ferrara, protagonista con Diego Armando Maradona degli anni d’oro del Napoli, che però dopo un’entusiasmante seconda metà degli Anni 80 deve fare i conti con le bizze del suo campione più affermato.

Dopo aver ascoltato “Io c’ero” sembrerà anche a voi di “esserci stati”. I più giovani potranno assaporare per la prima volta le emozioni del campo in virtù della forza evocativa della narrazione. I più “navigati”, invece, vedranno riemergere con prepotenza gli indelebili ricordi legati a doppio filo a quelle partite.

Ecco il dettaglio delle puntate:

Da martedì 24 novembre:

1. Milan-Juventus, molto più di una finale

2. Spartak Mosca-Napoli, l’inizio della fine di Maradona

Da martedì 1 dicembre:

3. Bayern Monaco-Valencia, la finale più brutta della storia

4. Chelsea-Liverpool, il senso del calcio inglese in 90 minuti

Da martedì 8 dicembre:

5. Real Madrid-Juventus, un bidone dell’immondizia al posto del cuore

6. Manchester City-Monaco, è nata una stella all’Etihad: Kylian Mbappé

Il podcast IO C’ERO CON MASSIMO CALLEGARI sarà disponibile sui principali canali digitali di distribuzione di podcast: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox, Overcast, Pocket Casts, Podcast Addict, Stitcher.

IO C’ERO CON MASSIMO CALLEGARI è una produzione DOPCAST.