Alla fine Milan-Juventus si gioca. I bianconeri sono partiti per Milano dopo gli esiti dell'ultimo giro di tamponi dopo che nella serata di martedì erano emersi dei dubbi sul fatto che la partita si sarebbe svolta regolarmente.

''Non sono stato frainteso, sono stato chiarissimo. Se ci fosse un focolaio, solo allora si dovrebbe intervenire. Al momento, siamo lontani anni luce da un problema di sanità pubblica". Lo ha detto Roberto Testi, direttore del dipartimento di prevenzione della Asl di Torino a Calciomercato.it su Milan-Juventus. "Vi spiego cosa si intende per problema di sanità pubblica: se alla Juventus o alla Fiat di Mirafiori ci sono casi di positività, quelli vengono gestiti dall'azienda. Se domani, ad esempio, vengono fuori altri tre positivi alla Juventus e si può avere la percezione che possano svilupparsi a catena altri casi, allora la Asl è chiamata ad intervenire. Caso analogo a Juventus-Napoli? No, quello non fu un problema di sanità pubblica, per me Juve-Napoli andava giocata'', ha aggiunto Testi.