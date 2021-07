Milan: Kaio George (Santos) obiettivo per l’attacco, oltre a Nikola Vlasic

Kaio George, 19enne del Santos, è il nuovo obiettivo di calciomercato del Milan, che sta per ufficializzare l’acquisto di Olivier Giroud e stringe i tempi anche per Nikola Vlasic

Continua la campagna di rinforzi estivi del Milan. Dopo l’acquisto di Maignan, destinato a sostituire Donnarumma in porta, e i riscatti di Tonali e Tomori, anche Brahim Diaz rimarrà in rossonero, grazie al prestito per un ulteriore anno, senza diritto di riscatto.

Milan, un mercato all'attacco: Kaio George, Nikola Vasic e Olivier Giroud

Per l’attacco, il Milan punta su un sapiente mix di esperienza e novità. Olivier Giroud, in arrivo dal Chelsea, sarà ufficializzato a ore, mentre sulla lista dei desideri rossonera al nome del croato Nikola Vlasic, talentuoso trequartista del CSKA Mosca, si affianca quello del 19enne Kaio Jorge, prima punta del Santos.

Milan, che mix: Kaio George (19 anni) con Ibrahimovic (39 anni)!

Con la maglia che fu di Pelè, Kaio George ha già giocato 75 partite e segnato 15 gol. Il valore di mercato oggi è di poco superiore ai 10 milioni: sarebbe quindi un’operazione in piena linea con la strategia scelta dal Milan, che intende valorizzare ragazzi ancora in divenire, ma dal sicuro talento. Il tutto, ovviamente, all’ombra di Zlatan Ibrahimovic, che al suo ruolo di “chioccia” e punto di riferimento dei giovani compagni tiene davvero molto.

Milan: Warren Bondo (17 anni) per il centrocampo

Un altro giovane che interessa molto al Milan, questa volta per il centrocampo, è Warren Bondo, 17enne in forza al Nancy. Lo scorso anno ha giocato in Ligue 2 destando un’ottima impressione: se arriverà a Milano, farà una prima fase di ambientamento nella squadra Primavera, prima di spiccare il grande salto.