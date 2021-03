Milan, Kjaer punisce il Manchester United: "Abbiamo dominato. Gol Kessie regolare"

Simon Kjaer regala il gol del meritatissimo 1-1 al Milan sul campo del Manchester United negli istanti finali del match. Un pareggio d'oro per i rossoneri in vista del ritorno a San Siro tra una settimana. La qualificazione ai quarti di finale di Europa League è più aperta che mai. Sul pareggio il difensore rossonero spiega ai microfoni di Sky Sport: "E' importante. Abbiamo fatto un'ottima gara, siamo venuti qui con personalità, abbiamo dominato, giocando la nostra gara. Il fallo di mano sul gol di Kessie non c'era, ho parlato con lui, è un errore. Quel gol avrebbe cambiato la partita. Abbiamo fatto un'ottima gara stasera". Sul gioco: "Loro hanno qualità, ma con personalità e pazienza possiamo muovere palla e giocare il nostro gioco. Lo abbiamo fatto con personalità, siamo venuti qui col petto in fuori a giocare da Milan". La prestazione dei rossoneri: "La squadra ha giocato forte, ci aspetta un'altra partita molto difficile la settimana prossima".

Milan, Pioli: 'Kessie giura di non averla presa di mano sul gol'

Stefano Pioli analizza la bella prestazione del Milan che esce dall'Old Trafford con un 1-1 molto importante nell'andata degli ottavi di finale di Europa League: "I complimenti sono da passare ai miei giocatori. La squadra ha giocato con personalità e fatto la partita, l’abbiamo comandata e gestita anche, l’avversario è di grande qualità - spiega l'allenatore rossonero a Sky - Una prestazione importante che deve dare ancora più fiducia ai miei giocatori. Io ho pensato fosse l’avversario giusto per noi. Stiamo lavorando per crescere e far tornare il Milan dove merita, al vertice in Italia e in Europa e queste sono le partite che ti fanno crescere, dove ti devi mettere in discussione. Noi vogliamo arrivare in fondo in Europa League e per arrivare in fondo devi superare questi ostacoli. Ma il turno è tutto da guadagnare, gli avversari sono veloci e forti. La soddisfazione c’è, ora testa l campionato, i miei ragazzi sono bravi". Sul gol annullato a Kessie: "Ci sono rimasto. Dalla panchina non avevo visto nulla, avevo esultato e il gol ci avrebbe dato ancora più forza soprattutto mentale. Lui dice di non aver toccato la palla con la mano, me lo assicura". Su Leao: "Ha bisogno di prestazioni così, non delle mie coccole. Ha talento e qualità, mi piace la sua voglia che sicuramente è superiore rispetto alla passata stagione”. Su Calabria: “Davide sta facendo delle cose eccezionali. Soffre di qualche dolore al pube, è uscito ma non credo che sia una cosa preoccupante. Lo staff sanitario lo sta curando bene e spero di averlo a disposizione per domenica. Lui vuole giocare sempre”.

KJAER PAREGGIA IL GOL DI DIALLO, MANCHESTER UNITED-MILAN 1-1

Il Milan gioca con personalità, nonostante le tante assenze, e ottiene un prezioso pareggio per 1-1 a Old Trafford nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Al gol in avvio di ripresa per i red devils del 18enne Diallo, ex attaccante dell'Atalanta, replica in pieno recupero Kjaer. Il risultato lascia tutto aperto in vista del ritorno tra una settimana a San Siro, dove alla squadra di Pioli basterà anche un pareggio a reti bianche.

MANCHESTER UNITED-MILAN 1-1 CRONACA

Il Milan, privo di Ibrahimovic, Rebic, Calhanoglu e Hernandez, parte all'attacco e già dopo 5' va in gol con Leao, rete annullata per fuorigioco del portoghese che scatta oltre la linea dei difensori, riceve palla e segna, ma si alza la bandierina dell'assistente dell'arbitro. Poco dopo pericolosi i red devils con una conclusione di sinistro dal limite dell'area di Martial, che stoppa e si gira ma Donnarumma c'è e devia in corner sopra la traversa. Al 12' altra rete annullata alla squadra italiana. Kessié va a segno con un bellissimo destro all'angolino ma il Var evidenzia un tocco di mani sul controllo da parte dell'ivoriano. Al 23' bella azione del Milan che passa da destra a sinistra con Brahim Diaz che è rapido a servire Dalot, ma il cross basso dell'esterno rossonero viene respinto dalla difesa di casa. Qualche minuto dopo ancora rossoneri in attacco con Brahim Diaz che serve Krunic che va al tiro, smorzato da un difensore, che facilita l'intervento di Henderson. Dopo la mezz'ora Saelemaekers impegna Henderson di sinistro, dopo un'altra azione nata da Brahim Diaz che taglia verticalmente il campo e serve il belga sulla corsa. Al 39' clamorosa chance per i padroni di casa con Maguire: angolo battuto da Alex Telles che trova una traiettoria che viene spizzata da Fernandes sul secondo palo, dove arriva il capitano che da pochi centimetri sbaglia clamorosamente cogliendo un palo incredibile.

In avvio di ripresa Solskjaer inserisce Diallo, il fratello di Hamad Traore del Sassuolo. Il 18enne gioca il secondo tempo al posto di Martial e al 5' sblocca il match: pescato da Bruno Fernades, il giovane ivoriano colpisce in torsione di testa inserendosi tra Kjaer e Tomori e superando Donnarumma. Al quarto d'ora gli ospiti provano a reagire con Kessie, servito al limite da Saelemaekers, che calcia sul primo palo: Henderson devia in angolo. Al 20' pericoloso Krunic di testa ma la conclusione è leggermente alta. Poco prima della mazz'ora red devils a un passo da raddoppio: bella giocata di Greenwood e palla per James che di sinistro sbaglia clamorosamente a porta spalancata. Nei minuti finali scende una pioggia torrenziale a Old Trafford. AL 38' fallo di McTominay, già ammonito, che interrompe una potenziale occasione del Milan atterrando Krunic dopo aver perso palla. L'arbitro si limita a fischiare il CALCIO di punizione ma inspiegabilmente non estrae il secondo giallo. In pieno recupero arriva il meritato pari: angolo di Krunic, palla in mezzo con Kjaer che di testa trova il suo primo gol in rossonero.

Manchester United-Milan 1-1 tabellino

Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka (73′ Williams), Bailly, Maguire, Telles; Matic, McTominay; James (73′ Shaw), Fernandes (73′ Fred), Martial (45′ Diallo); Greenwood. A disposizione: Grant, Bishop, Lindelof; Tuanzebe, Williams; Shoretire. All.: Solskjaer.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria (74′ Kalulu), Kjaer, Tomori, Dalot; Meïte, Kessie; Saelemaekers (69′ Castillejo), Brahim Diaz (69′ Tonali), Krunic; Leao. A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Gabbia, Tonali, Castillejo, Tonin. All: Pioli.

Marcatori: 50′ Diallo, 92' Kjaer

AMMONITI: McTominay, Saelemaekers