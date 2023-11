Milan, doccia fredda per Leao. Calciomercato: Adams caldo per gennaio

Milan, Rafael Leao: Borussia Dortmund lontano

Serve quasi un miracolo perché Rafael Leao possa giocare Milan-Borussia Dortmund, spareggio per il secondo posto nel girone di Champions (che vale gli ottavi di finale) in programma il 28 novembre a San Siro. L'attaccante rossonero aveva riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale nel match pareggiato poi 2-2 a Lecce dai suoi compagni (subendo la rimonta da 0-2). Sarà un Diavolo in emergenza nel reparto offensivo alla ripresa di campionato contro la Fiorentina, vista anche l'assenza di Olivier Giroud alle luce dei due turni di squalifica per il rosso rimediato nel finale di partita contro i salentini (salterà anche Milan-Frosinone, ma almeno sarà a disposizione col Borussia Dortmund). La speranza per Pioli è di ritrovare Pulisic (Capitan America verso il recupero e a quel punto potrebbe giocare a sinistra con Chukwueze a destra e Okafor o Jovic in mezzo), oltre al fondamentale rientro a centrocampo di Loftus-Cheek.

Calciomercato Milan: Akor Adams a gennaio. Gimenez ipotesi estiva

Intanto il Milan per il mercato di gennaio valuta l'arrivo di un attaccante (oltre al difensore centrale). Akor Adams, centravanti nigeriano classe 2000 del Montpellier in Ligue 1 è una opzione concreta. Il giocatore, è sbarcato in Francia dopo un paio di stagioni nel campionato norvegese e sta facendo molto bene sin qui (7 gol in 11 partite). Il Montpellier lo ha pagato 4.5 milioni al Lillestroem: oggi ne vale già 15. In ottica estiva resta l'idea Jonathan David, canadese classe 2000 del Lille (occasione di mercato visto il contratto in scadenza nel 2025, gol a raffica la scorsa stagione, mentre in questa sta avendo qualche problema: 18 presenze e 4 reti complessivamente), ma crescono le quotazioni del 22enne messicano Santiago Gimenez del Feyenoord (blindato però dagli olandesi sin al 2027, dunque difficile avere sconti sul cartellino) autore sin qui di 15 gol in 16 partite tra campionato e Champions League.