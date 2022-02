Milan, Maignan per Leao: gol incredibile. Lo schema è di Silvio Berlusconi

Milan, Maignan-Leao, l'azione è un omaggio all'ex presidente

Nel gol di ieri con cui il Milan ha battuto la Sampdoria ed è tornato in vetta al campionato di Serie A, seppur l'Inter abbia ancora una gara ancora da recuperare, c'è stata tutta la stagione dei rossoneri fino a qui. Una squadra capace di ribaltare un'azione, trasformandola in un attimo da difensiva ad offensiva, così come ha mostrato di comportarsi la squadra di Pioli nei confronti dell'Inter, a lungo inseguitrice e poi dopo il derby e la gara di ieri è sfrecciata davanti a tutti, candidadosi seriamente come la nuova squadra da battere. Tre successi di fila, uno dopo l’altro, 7 gol nel fatturato, uno solo subito, due in campionato, uno in coppa Italia, hanno capovolto la stagione del Milan.

La rete decisiva - si legge sul Giornale - è arrivata proprio così, con un rapido ribaltamento di fronte dopo 8 minuti di gioco e al culmine di uno schema alla Silvio Berlusconi, di quelli teorizzati sabato pomeriggio al Brianteo dopo aver assistito a Monza-Spal. Il presidente, da sempre contrario alla costruzione dal basso, ha chiesto il lancio lungo del portiere su uno dei suoi tre attaccanti. Senza averlo ascoltato, Maignan gli ha dato retta (già fatto all’andata con la Samp). E ha fatto partire un lancio preciso di 65 metri per Leao che ha aggirato in velocità il suo marcatore, il polacco Bereszinski e ha bucato il portiere ospite.

LEGGI ANCHE

Anni 20 Notte, il direttore Perrino: "Green Pass? Aboliamolo subito" SONDAGGIO

Ucraina, tra Biden e Putin solo minacce. Gli Usa vogliono i militari italiani

Quirinale, a Draghi non va giù la bocciatura e mette in atto la vendetta

Mario Draghi e la dichiarazione dei redditi: 16 case e 500mila euro all'anno