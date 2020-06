Milan, Massara apre al rinnovo di Ibra: "Non c'è squadra senza di lui"

"Senza Ibra non c'è squadra, è un giocatore fenomenale". Così, in poche parole il ds rossonero Frederick Massara apre al rinnovo dello svedese per la prossima stagione: "È un giocatore importantissimo, un campione. Ha voluto aiutare il Milan in un momento difficile, valuteremo anche insieme a lui in base alla sua voglia di proseguire". Proprio così, ora dipende tutto da Ibra, non felicissimo nelle ultime settimane: lo dimostrano la rosa non convincente per puntare a obiettivi più alti e lo scontro con l'ad Ivan Gazidis durante un allenamento sul taglio degli stipendi. Molto dipenderà anche dalla questione economica: "Per campioni come Ibrahimovic c'è sempre spazio. La crisi ha accentuato le difficoltà, servono politiche con costi sostenibili andando alla ricerca di giocatori forti, con un giusto mix tra giovani talenti e di esperienza".

Rinnovati i contratti in scadenza a giugno

Confermati anche i giocatori in scadenza a giugno: "Saranno tutti prolungati, c'è una difficoltà modulistica ma tutti i giocatori proseguiranno con noi e sono concentrati sul campionato". Ottimo infine il rapporto con Gazidis: "Ci confrontiamo sempre con la proprietà e con Gazidis, abbiamo l'idea comune di riportare il Milan ai vertici. Purtroppo ora ci sono dei paletti da rispettare, dobbiamo rientrare in questi parametri, lo stiamo già facendo con l'abbattimento dei costi ma non vogliamo rinunciare alla competitività".