Milan-Napoli, bufera su Massa-Var per gol annullato a Kessie. Rabbia rossonera

Il Milan perde 1-0 in casa contro il Napoli (rete di Elmas) di Luciano Spalletti, consegnando all'Inter il titolo platonico di campione d'inverno con una giornata d'anticipo, ma c'è tanta rabbia nei cuori rossoneri per il gol annullato nel finale a Kessie. L'arbitro Massa, dopo essere stato richiamato dal Var, rivede l'azione e toglie il gol del pareggio al Diavolo per un fuorigioco di Giroud che desta perplessità nel mondo rossonero.

Milan-Napoli, gol annullato a Kessie. Pioli: "Giroud non fa nulla per intervenire"

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ai microfoni di Dazn, parla del gol annullato a Kessie che avrebbe portato la partita sull'1-1: "Io lo so che alla fine diranno che alla fine da regolamento è giusto, però io chiedo come fa un giocatore a terra, che non fa nulla per intervenire, come fa a procurare un danno al difensore? Giroud non fa nulla per intervenire. Adesso lecchiamoci le ferite e cerchiamo di fare meglio per mercoledì”. E in conferenza stampa aggiunge: "L'arbitro ha fatto subito riferimento ad Atalanta-Roma, ma questo non mi interessa. Lì Palomino ha cercato di intervenire, mentre oggi Giroud era per terra e non poteva far niente per intervenire". Il tecnico rossonero parla anche di altri episodi: "È stato peggio non ammonire Demme ad inizio partita ed è stato sbagliato dare il fallo laterale a loro invece che a noi prima del corner del Napoli". Sulla rete di Elmas che ha dato la vittoria al Napoli: "Non siamo nel momento migliore, al primo goal subiamo goal: ne abbiamo preso uno balordo e ci siamo fatti sorprendere. Per la prestazione fatta non meritavamo di perdere, abbiamo dimostrato di essere forti anche noi".

Milan-Napoli, gol annullato a Kessie. Florenzi: "La prima volta che mi capita di vedere un fuorigioco così"

Alessandro Florenzi, alla "La Domenica Sportiva" su Rai 2 al termine di Milan-Napoli, parla del gol annullato a Kessie: "La prima volta che mi capita di vedere un fuorigioco così. Un po' frustante. Ma non posso biasimare l'arbitro. Sconfitta? Siamo arrabbiati, immeritata. Ne usciamo a testa alta. Stanchi? No, non ci sentiamo stanchi. Dobbiamo migliorare alcune cose".