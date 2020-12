AZ-Napoli tv e streaming: Tv8 o Sky? Europa League dove vedere il Napoli

AZ Alkmar-Napoli ci siamo. La squadra di Gattuso alla volata finale per la qualificazione ai sedicvesimi di finale di Europa League. Insigne e compagni sono primi nel girone F con nove punti, ma Real Sociedad e AZ Alkmar sono in scia a quota 7 (fuori gioco il Rijeka a 0). Vietato fare passi falsi per non complicare le cose. Una vittoria sarebbe fondamentale anche per ribaltare il doppio confronto (all'andata gli olandesi avevano vinto 1-0 al San Paolo). Ecco una guida veloce per seguire AZ Alkmar Napoli in tv e streaming.

AZ-Napoli tv TV8

AZ Alkmar Napoli tv andrà in onda free. Diretta su TV8 dalle 21 del match di Europa League in programma all'AFAS Stadion.

AZ-Napoli tv Sky

AZ Alkmar Napoli tv andrà in onda anche su Sky a partire dalle 21 sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre).

AZ-Napoli streaming

AZ Alkmar Napoli streaming: sarà sul sito di TV8 (free), su SkyGo e Now Tv sempre a partire dalle 21.

AZ Alkmar Napoli in radio sarà raccontato in diretta su Radio Rai1 (insieme a Roma-Young Boys) con la cronaca di Giuseppe Bisantis.

AZ Alkmar Napoli probabili formazioni

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Stengs, Koopmeiners; Stengs, Boadu, De Wit.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Bakayoko, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna.