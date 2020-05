Belen Rodriguez, crisi con Stefano De Martino. Lo sfogo: "Giornate non facili"

Belen e Stefano De Martino sono in crisi? Dopo qualche indiscrezione circolata in questi giorni la showgirl argentina ha deciso di raccontare la sua verità su Instagram. La Rodriguez non fa mai il nome del ballerino ammette che sta vivendo un “periodo difficile”.

"Non sono giornate facili per me - dice Belen - è molto difficile per me anche perché non me lo aspettavo e non me ne assumo le responsabilità. Sono una persona che soffre, che tiene alla sua famiglia, e al mio rapporto... sono una mamma come tante altre. Non è colpa mia... A volte la vita ti rimette davanti agli stessi problemi solo perché tu ti accorga di come stanno le cose. Ed è giusto che sia così... si impara!... aggiungo anche che da donna mi sono rotta le palle, sono stanca di vedere articoli sul web che riportano cose sbagliate. Non posso scappare dal gossip e lo devo accettare ma quando vedo scrivere delle illazioni sul mio conto...”, spiega Belen.

Belen si riferisce all'incontro a cena con Iannone, anche se non lo nomina mai, incontrato casualmente in un ristorante di Milano dove si trovava con suo fratello Jeremias e altri amici: «Se sono in giro per la città e per caso arrivano delle persone, non dev'essere assolutamente colpa mia, una mia responsabilità o qualcosa che ho organizzato io. Mi conosce bene e sapete che le cose non le ho mai organizzate, odio la gente calcolatrice e le persone che si spacciano per ciò che non sono».

