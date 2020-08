Calciomercato, Pato dà l'addio al San Paolo. Clamoroso ritorno a...

Calciomercato, Pato-San Paolo addio. Vicino all'Internacional Porto Alegre

Alexandre Pato lascia il San Paolo e torna alle origini. L'ex attaccante del Milan sta per firmare con l'Internacional di Porto Alegre, il club che lo lanciò e che fu trampolino di lancio per il suo passaggio in rossonero quando non era ancora maggiorenne.

Il Papero oggi ha 30 anni e si appresta a una nuova avventura calcistica dopo la rescissione di contratto che lo legava alla squadra paulista fino al 31 dicembre 2022. Pato era tornato in Brasile lo scorso 27 marzo (12 partite e 5 gol) dopo due anni in Cina con il Tianjin Tianhai