Coronavirus, come disinfettare lo smartphone: le regole degli esperti

Coronavirus, contagio tramite oggetti: anche lo smartphone è un oggetto a rischio

Lo smartphone è uno degli oggetti che più utilizziamo nell'arco della giornata ed è noto che sulla superficie dello schermo si annidino numerosi batteri e microrganismi, anche se non tutti necessariamente pericolosi. Ogni tap sul display potenzialmente ci mette a contatto con i germi. Per questo motivo gli esperti hanno stilato una lista di consigli su come disinfettare lo smartphone per ridurre il rischio di Coronavirus. Il covid-19 infatti è in grado di sopravvivere sugli oggetti per qualche giorno e la disinfezione permette di eliminarlo (ecco quali prodotti utilizzare).

Coronavirus, come prevenire: disinfettare lo smartphone riduce il rischio

"Gli smartphone possono essere un ricettacolo di tanti microrganismi, quindi anche del coronavirus. Meglio pulirli per bene ogni giorno", ha dichiarato all'Adnkronos Matteo Bassetti, direttore della Clinica delle malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e presidente della Società italiana terapia anti-infettiva (Sita). Esattamente come i medici disinfettano i propri strumenti di lavoro, "se si curano pazienti con germi multi-resistenti ci sono diverse precauzioni da prendere come usare i guanti, igienizzare le mani e non usare il telefono se si sono igienizzate le mani, affinché il dispositivo possa non essere contaminato", ha spiegato a La Repubblica, Massimo Andreoni, ordinario di malattie infettive dell'università di Tor Vergata, a Roma.

Coronavirus, come disinfettare lo smartphone: le regole degli esperti

Per disinfettare lo smartphone, ha aggunto Bassetti, "basta poco: ad esempio del detergente per vetri con un panno umido. L’alcol denaturato non è un disinfettante, ma un batteriostatico quindi non uccide i germi, li essicca temporaneamente. Se si vuole si può usare l'alcol etilico al 70%, elimina completamente i germi e possiamo di nuovo usare il nostro cellulare senza problemi”.

Coronavirus, come proteggersi: i consigli per una corretta igiene

Sebbene gli esperti non concordino sul fatto che il Coronavirus possa trasmettersi tramite lo smartphone, l'unica certezza è che l'igiene personale aiuta a ridurre il rischio di contagio, come confermano l'Oms, il governo e tutti i medici che si occupano del virus cinese. Qui potete trovare i consigli dei dermatologi per una corretta igiene. Nel caso non siate a corto di disinfettanti, l'Oms ha condiviso alcuni consigli su come realizzare prodotti per l'igiene contro il Coronavirus fatti in casa.