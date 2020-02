Coronavirus, disinfettante fatto in casa: i consigli dell'Oms e Burioni

Come lavare le mani per prevenire il coronavirus

Coronavirus, disinfettante fatto in casa: Oms e il virologo Burioni spiegano come realizzare con pochi ingredienti un'alternativa all'Amuchina - Salute e benessere

Le ultime notizie sul Coronavirus hanno scatenato l'assalto a supermercati e farmacie per l'acquisto di disinfettante mani gel. Gli scaffali sono vuoti e trovare prodotti come l'Amuchina è diventato quasi impossibile. Ovviamente non mancano le truffe e disinfettante mani gel venduto online a prezzi del tutto fuori mercato, cosa che ha attirato l'attenzione di associazioni come Altroconsumo.

Coronavirus, disinfettante fatto in casa: cosa serve - Salute e benessere

L'igiene è la prima arma per proteggersi dal Coronavirus covid-19 ma fortunamente esistono alternative fatte in casa all'Amuchina. Bastano 3 ingredienti facilmente reperibili ed economici.

L'Oms ha diramato il procedimento per realizzare il disinfettante fatto in caso. La procedura è stata riproposta dal virologo Roberto Burioni, che ha corretto il tiro in merito ad alcune sue dichiarazioni sulla pericolosità del Coronavirus e le misure per contenere l'epidemia.

Per il disinfettante fatto in casa servono:

Un recipiente graduato

Alcol per liquori

Acqua ossigenata 3% (o 10 volumi)

Glicerina o glicerolo (si trova in farmacia)

Coronavirus, disinfettante fatto in casa: la procedura - Salute e benessere

"Ora prendete un recipiente pulito dove sia segnato il livello di un litro (una caraffa graduata di quelle che si usano in cucina va benissimo) - scrive Burioni sul suo sito -, e versateci 833 ml di alcol usando un recipiente graduato (non state preparando il carburante di un razzo interplanetario, quindi se sono 832 o 834 non accadrà niente di male). Poi, con una siringa, prendete 42 ml di acqua ossigenata e aggiungetela all’alcol e mescolate. Adesso arriva la parte più complicata: dovete aggiungere 15 ml di glicerina, che però è molto densa e quindi vi farà un poco arrabbiare, ma non perdetevi d’animo. A questo punto miscelate bene e aggiungete acqua che avete fatto bollire per fare arrivare al volume totale di un litro".

Coronavirus: come lavarsi le mani in modo corretto - Salute e benessere

Gli esperti sottolineano che le mani sono il primo vettore di contagio del Coronavirus e che i disinfettanti a base d'alcol sono utili ad eliminare il patogeno dalla pelle e dagli oggetti. In ogni caso si ottiene lo stesso effetto protettivo anche lavandosi le mani con il sapone (meglio se liquido) più volte nell'arco della giornata. Ecco i consigli degli esperti su come lavarsi le mani in modo corretto.