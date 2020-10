Enrico Brignano, 'Un’ora sola vi vorrei': Nina Zilli, il caso Tom Cruise e... Anticipazioni

Enrico Brignano, 'Un’ora sola vi vorrei' su Rai2

Enrico Brignano torna con l’ultima puntata del suo one man show “Un’ora sola vi vorrei”, in onda martedì 20 ottobre in prima serata su Rai2. Programma che sta volando negli ascolti tv. Nel format innovativo di un’ora sola di concentrata e travolgente comicità, Brignano come sempre ripercorre i fatti più significativi della settimana, riletti in chiave ironica e mai scontata.

Tra i temi trattati nell’ultimo appuntamento il fenomeno delle fake news, oggi più che mai attuale ma di fatto con radici antiche e il caso Tom Cruise a Roma, con il monologo del conduttore sulla vera trama di “Mission Impossible 7”: un operaio romano che deve raggiungere il luogo di lavoro con i mezzi pubblici. Nel corso della puntata, inoltre, sarà ospite in studio la cantautrice Nina Zilli.

Alla fine del programma torna l’appuntamento “sotto le coperte” con la moglie, nella vita e nel programma, di Enrico Brignano, l’attrice Flora Canto, che tra un battibecco e uno sberleffo, riepiloga la puntata facendo per una volta di Brignano stesso una “vittima” d’ironia.

“Un’ora sola vi vorrei” è un programma di Enrico Brignano, Riccardo Cassini, Piero Guerrera, Luciano Federico e Manuela D’Angelo, con la collaborazione di Fosco D’Amelio, Antonio Pascale e Mario Scaletta. Prodotto da Itv Movie per Rai2. La Regia è di Cristiano D’Alisera. Direttore della Fotografia è Marco Lucarelli. Scenografia di Marco Calzavara. Coreografie di Laccio (Emanuele Cristofoli). Capo Progetto Rai Valeria Destefanis. Produttore esecutivo RAI Cristina Carunchio Produttore Esecutivo ITV MOVIE Patrizia Sartori.