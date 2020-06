Ibrahimovic a Milano: 48 ore per gli esami. Ecco quando potrebbe rientrare

Ibrahimovic a Milano: 48 ore per gli esami

Zlatan Ibrahimovic è tornato in Italia dopo una settimana trascorsa in Svezia accanto alla famiglia. L'attaccante del Milan è atterrato nella tarda mattinata a Malpensa. Nei prossimi giorni Ibra si sottoporrà alla visita di controllo al polpaccio (infortunio rimediato il 25 maggio in allenamento) che dovrebbe chiarire tra quanto potrà tornare a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli.

Ibrahimovic in campo per Milan-Roma?

C'è chi parla di un ritorno in campo di Ibrahimovic per Milan-Juventus di martedì 7 luglio (alle 21,45), ma la speranza che aleggia attorno al club rossonero è per un rientro più veloce, magari in vista del match casalingo contro la Roma in programma il 28 giugno (alle 17,15). Il Milan però non vuole rischiare ricadute qjuindi non verranno forzati i tempi del rientro. Gli esami delle prossime ore chiariranno meglio i tempi di recupero di Ibra.