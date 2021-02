Meteo, anticiclone sull'Italia: addio inverno e primavera in anticipo. Ma attenti a...

Meteo, anticiclone sull'Italia: addio inverno e primavera in anticipo. Previsioni Meteo News

Buone notizie del meteo: secondo le previsioni sta per arrivare un anticiclone a matrice sub-tropicale che metterà in crisi l'inverno. Sarà primavera anticipata? Attenti però alle nebbie. Andiamo a vedere cosa ci aspetta sul fronte meteo nei prossimi giorni.

PREVISIONI METEO, SUPER ANTICICLONE: INVERNO ALLE CORDE. MA OCCHIO ALLE NEBBIE. LE PREVISIONI METEO

Nel corso del weekend, ma soprattutto da domenica, una grossa figura di alta pressione, un super anticiclone a matrice sub-tropicale, si imporrà sull'Italia e su gran parte d'Europa. La sua presenza renderà l'atmosfera stabile e grazie alle temperature via via più miti spegnerà di fatto l'inverno che, meteorologicamente parlando, terminerà a fine febbraio. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che almeno per i prossimi 10 giorni la presenza anticiclonica garantirà un tempo stabile, in gran parte soleggiato al Centro-Sud, ma con più nubi e anche con locali nebbie al Nord, specie sulle zone pianeggianti. Nubi e possibili nebbie interesseranno il Nord e alcune zone del Centro, come l'Umbria l'alto Lazio e le valli appenniniche fino a martedì 23, dopo di che il sole sarà prevalente praticamente su tutto il Paese. Le temperature tenderanno a salire gradualmente, ma costantemente fino a raggiungere punte di 20-22°C su gran parte delle città italiane. Dove vi sarà la presenza di nubi basse o nebbie i valori termici massimi non saliranno oltre i 12-13°C.

METEO PREVISIONI ITALIA

Sabato 20. Al nord: cielo spesso coperto in pianura, pioviggine in Liguria. Al centro: coperto su Toscana, Umbria, coste laziali, nubi sparse altrove. Al sud: cielo poco nuvoloso.

Domenica 21. Al nord: cielo coperto sulle zone pianeggianti e su alcuni settori montuosi. Al centro: sempre molte nubi su Toscana, Umbria, coste. Al sud: bel tempo prevalente.

Lunedì 22. Al nord: possibili nebbie in pianura. Al centro: nebbie sulle Marche, sole altrove. Al sud: soleggiato.

Da mercoledì via via più soleggiato e mite ovunque.