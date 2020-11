Non é l'Arena di Massimo Giletti: Campania zona rossa, Fabrizio Corona e... ANTICIPAZIONI

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI IN ONDA DOMENICA 8 NOVEMBRE ALLE 20.30 SU LA7

Non è l’Arena torna con un nuovo appuntamento domenica 15 novembre. Il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 20.30 su La7.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI: CAMPANIA ZONA ROSSA E SANITA' IN CALABRIA

Non è l'Arena di Massimo Giletti su Campania zona rossa e sanità calabrese: saranno tra i temi centrali della puntata. Dalla mezzanotte di stasera la Regione campana diventerà area rossa a causa della forte pressione sulle terapie intensive. E già scattano le polemiche tra gli amministratori locali verso il Governo, da un lato, e le protese dei napoletani dall’altro. Non accenna poi a placarsi la tempesta politico-mediatica sollevatasi sul caso Cotticelli e la sanità calabrese. Ma chi l’ha gestita in questi anni? E cosa ci aspetta per i prossimi mesi? Lo scopriremo con servizi, filmati e immagini esclusive realizzate dalla squadra di “Non è L’Arena”. Infine il caso di Consolato Campolo, il dirigente che guidava una task force per eliminare gli sprechi nell’azienda sanitaria reggina, morto in circostanze misteriose. Ospiti di Non è l'Arena: Luigi De Magistris, Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Gianluigi Paragone, Jessica Cosenza, Sandra Amurri, Lino Polimeni, Massimo Scura e Gaetano Pecoraro.

NON E’ L’ARENA, MASSIMO GILETTI INTERVISTA MATTEO SALVINI

Nel corso di Non è l'Arena per un’ulteriore riflessione sulle conseguenze economico-sanitarie dell’emergenza che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese, Massimo Giletti intervisterà l’ex ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini. Parteciperanno al dibattito il direttore de “Il Tempo” Franco Bechis e il giornalista del “Corriere della Sera” Tommaso Labate.

NON E’ L’ARENA, MASSIMO GILETTI INTERVISTA FABRIZIO CORONA

Sull’onda delle polemiche suscitate dalla pubblicazione del suo nuovo libro Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi, si racconterà senza filtri alle telecamere di “Non è L’Arena”. Ospiti: Asia Argento, Stefania Andreoli, Moni Ovadia e Elisabetta Sgarbi.