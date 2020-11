Non é l'Arena di Massimo Giletti: caso Calabria con Cotticelli in studio. Sui farmaci covid...

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI IN ONDA DOMENICA 8 NOVEMBRE ALLE 20.30 SU LA7

Non è l’Arena torna con un nuovo appuntamento domenica 8 novembre. Il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 20.30 su La7.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI: COVID, CASO CALABRIA. IN STUDIO COTTICELLI. SU IDROSSICLOROCHINA E TAMPONI FALSI...

Non è l'Arena sul caso Calabria. Cos’è successo con le dimissioni del commissario ad acta alla sanità calabrese, Saverio Cotticelli? Mentre il virus corre sempre più rapidamente in tutto il Paese - tra contagi e morti che salgono ancora - le telecamere di “Non è L’Arena” racconteranno con servizi, filmati e immagini esclusive il caso Cotticelli al centro della bufera mediatica di queste ultime ore e la protesta della Lombardia, della Campania e della stessa Calabria contro la divisione in zone fatta dal nuovo Dpcm. E poi il dibattito sull’uso di un farmaco come idrossiclorochina per la cura dei pazienti Covid nelle fasi iniziali della malattia. Da non perdere infine l’inchiesta in collaborazione con TPI sui tamponi falsi: un sistema diabolico concepito per lucrare sulla salute dei cittadini, approfittando della pandemia in Campania e dell'apparato sanitario regionale in affanno. Un giro d'affari da centinaia di migliaia di euro. Ospiti di Non è l'Arena: Matteo Bassetti, Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Myrta Merlino, Luigi De Magistris, Claudia Terzi, Luca Telese, Saverio Cotticelli, Giulio Gambino e Luigi Cavanna.

NON E’ L’ARENA DI MASSIMO GILETTI SULL'EMERGENZA ECONOMICA

Tra i temi centrali della puntata di Non è l'Arena di Massimo Giletti l’emergenza economica che sta travolgendo il nostro Paese. Il virus economico non colpisce tutti allo stesso modo e la rabbia non si ferma soprattutto tra le categorie dei commercianti, dei ristoratori e del “popolo delle partita Iva” che sono le più colpite dalle misure anti-Covid. In studio la testimonianza di Kadisha El Mouziaine. Ospiti di Non è l'Arena: Nunzia De Girolamo, Massimo Castaldo, Giorgio Locatelli, Guido Crosetto, Pasquale Naccari e Lylli Fazio.

E poi si parlerà di Christian Del Vecchio con Alessandro Cecchi Paone, Roberta Bruzzone e David Murgia.