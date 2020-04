Non é l'Arena, Giletti sulla strage di anziani con il coronavirus. Faccia a faccia con Salvini e...

Non é l'Arena, Giletti sulla strage di anziani con il coronavirus

Non è l’Arena torna domenica 19 aprile, alle 20.30 su LA7, nuovo appuntamento con Massimo Giletti che, con la sua squadra, racconterà la più stretta attualità. Si ripartirà dalla Lombardia per vederci chiaro e capire cosa non ha funzionato e continua a non funzionare per poi tornare a parlare delle stragi nelle Rsa non solo lombarde. Inchieste sul territorio con filmati, immagini, testimonianze che dicono più delle parole.

Non é l'Arena, le conseguenze economiche del coronavirus e la Fase 2

E poi nel corso della puntata di Non è l'Arena Massimo Giletti affronterà il tema le conseguenze economiche del Covid-19. La fase 2: è caos sulla ripartenza tra regioni che si muovono in autonomia e ritardi del governo.

Non é l'Arena, ospiti della puntata di domenica 19 aprile

Di tutto questo e di altro se ne parlerà con Luca Telese, Annalisa Chirico, Alessandro Sallusti, Peter Gomez, Gessica Costanzo, Lapo Elkann, Paolo Cento, Ugo Salerno e Giuseppe Ghisolfi.

Non é l'Arena, Giletti faccia a faccia con Matteo Salvini

Per un’ulteriore riflessione sui possibili scenari di politica interna e internazionale conseguenti all’emergenza sanitaria, protagonista del faccia a faccia con Massimo Giletti sarà il leader della Lega Matteo Salvini. Le restrizioni richieste ai cittadini dal governo Conte hanno inevitabilmente compresso le libertà individuali in favore della sicurezza collettiva: su questo terreno si confronteranno Vittorio Sgarbi e Alessandro Cecchi Paone.

Non é l'Arena, Giletti intervista Audenzo Rizzuto

Nel corso della puntata di Non è l'Arena, Massimo Giletti poi intervisterà Audenzo Rizzuto: il figlio del direttore del Parco archeologico di Siracusa, morto di Covid-19 lo scorso 23 marzo dopo una lunga agonia, racconterà la sua versione dei fatti sul decesso del padre. Il caso di malasanità è al centro di una inchiesta della Procura della Repubblica.

Non é l'Arena, Giletti e gli sprechi della sanità italiana al tempo del coronavirus

Continua infine il viaggio negli sprechi della sanità italiana al tempo del Covid-19: le telecamere di “Non è l’Arena” ritorneranno non solo al Sud ma andranno al Nord per denunciare anche lì sprechi e l’esistenza in piena emergenza di strutture sanitarie nuove ma inutilizzate. Se ne parlerà con Pier Paolo Sileri, Nunzia De Girolamo, Alessandro Cecchi Paone, Jasmine Cristallo e Giuseppe Serravezza.