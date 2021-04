Parma-Milan tv, Sky o Dazn? Ecco vedere la partita (anche streaming)

Parma-Milan tv, Sky o Dazn? Tutte le news per vedere la partita

Parma-Milan ci siamo. La squadra di Stefano Pioli va a caccia di una vittoria al Tardini per rilanciare la sua quota Champions (+4 sul Napoli quinto, mentre Juventus e Atalanta sono in scia). I ragazzi di D'Aversa hannio anche loro bisogno di una vittoria nella rincorsa alla salvezza: penultimi con 20 punti, il Torino quart'ultimo ne ha 24 e una partita in meno). La sfida d'andata del 13 dicembre 2020 è finita 2-2. Ducali avanti di due goal con Hernani e Kurtic, poi raggiunti dalla doppietta di Theo Hernandez. Ecco una guida veloce per seguire Parma-Milan in tv e streaming.

PARMA-MILAN TV SU SKY

Parma-Milan su Sky o Dazn? La sfida di sabato 10 aprile alle 18 andrà in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Telecronaca Andrea Marinozzi con commento Luca Marchegiani e a bordocampo Alessandro Alciato e Peppe Di Stefano. La sfida sarà anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

PARMA-MILAN STREAMING

Parma-Milan si potrà vedere anche in streaming su SkyGo (per gli abbonati Sky) e Now (per chi vuole compare un pacchetto) sempre in diretta dalle 18.

PARMA-MILAN RADIO

Parma-Milan sarà raccontata in diretta anche su Radio Rai1 con la cronaca di Massimo Barchiesi e Nicola Zanarini

PARMA-MILAN FORMAZIONI (PROBABILI)

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.