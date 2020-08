Pato torna in serie A? Clamorosa indiscrezione di calciomercato

Pato, Internacional Porto Alegre in stand by: torna in serie A?

Alexandre Pato potrebbe tornare in Italia. Una voce clamorosa, dopo che nelle scorse ore l'ex attaccante del Milan sembrava sul punto di firmare con la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, l'Internacional Porto Alegre.

Pato, Genoa ci prova con l'ex Milan

Ma potrebbe non essere il momento di rientrare 'a casa'. Infatti il 31enne (compirà gli anni il 2 settembre) è finito nel mirino del Genoa, che vuole una punta di esperienza e talento per rinforzare il proprio attacco.

Non a caso tra i nomi in alternativa c'è anche quello di Sebastian Giovinco (che però ha un'altra offerta molto interessante per rientrare in Italia). Pato ha rescisso il contratto che lo legava al San Paolo fino al 31 dicembre 2022 (risparmio di circa 5 milioni per il club paulista): l'ex Milan era tornato in Brasile lo scorso 27 marzo dopo due anni in Cina con il Tianjin Tianhai. Ha giocato 33 partite segnando 9 gol nell'ultimo anno tra Brasileirao, campionato statale e Copa Libertadores: il Papero sta bene e sogna di giocare nuovamente in serie A.