PECHINO EXPRESS 2020 ARRIVA IN CINA E L'ELIMINAZIONE... Pechino Express news

PECHINO EXPRESS 2020 ARRIVA IN CINA. Le anticipazioni della quinta puntata

“Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente” arriva in Cina, dove il programma è stato registrato lo scorso autunno. L’appuntamento è per martedì 10 marzo alle ore 21.20 su Rai2 quando Costantino della Gherardesca darà il fischio d’inizio per una nuova avventura. Dopo 7 anni l’adventure game, prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia, torna a raccontare la Cina, ma da una prospettiva completamente diversa: la Cina che vedremo con Pechino Express 2020 è lontana dal turismo internazionale, autentica e sorprendente.

La gara di Pechino Express 2020 in territorio mandarino è lunga 556 km, si parte da Dali, nella provincia dello Yunnan, l’arrivo è previsto a Shitouzhai, dopo una sosta intermedia a Shilin Stone Forest, un importante raggruppamento di formazioni calcaree. Lingua, scrittura, cultura e cucina in territorio mandarino sono ancora più distanti e ostici da ciò a cui i viaggiatori sono abituati; in questa puntata più che mai non mancheranno momenti di sconforto e difficoltà, alternati a grande entusiasmo per un passaggio trovato o un posto dove dormire. Si giocano la permanenza a Pechino Express 2020 6 coppie: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), i Sopravvissuti (Vera Gemma e Gennaro Lillio), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi). Fino alla fine della tappa rimane il dubbio se si tratti di una puntata eliminatoria o meno, se qualcuno dovrà lasciare la gara o potrà riprendere il proprio zaino in spalla e continuare il cammino.





“Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente” è anche web: sarà possibile commentare e trovare video inediti sulle pagine social ufficiali di Pechino Express e di Rai2 (Instagram, Facebook e Twitter), e rivedere la puntata, foto e contenuti extra su Raiplay www.raiplay.it e sul canale YouTube di Raiplay.

Ascolti tv, Pechino Express 2020 oltre i 2milioni la quarta puntata

Pechino Express 2020 sul podio negli ascolti tv. La quarta puntata di “Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente” supera i 2 milioni di spettatori con l’8,90% di share. L’adventure game, prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia, ottiene un risultato che conferma la forza di questa edizione visto lo scenario competitivo con cui si è confrontato.

Nella puntata di Pechino Express 2020 in onda martedi 3 marzo, il picco di share è stato pari a 15,20% mentre il picco di ascolto è di 2.323.270 spettatori: Pechino Express su Rai2 è stato il terzo programma più visto. Con oltre 203mila interazioni, #PechinoExpress si conferma il programma più commentato sui social dell’intera giornata (@NielsenItaly). La puntata ha ottenuto un incremento sul target maschile 15-24 con uno share del 12,2% (+3,5 punti percentuali rispetto alla terza puntata) mentre nel corrispettivo target femminile 15-24 anni lo share è stato del 16.6%. L’età media è di 48,6 anni in assoluto la più bassa dall’inizio dell’edizione.

Pechino Express 2020 eliminati gli Inseparabili

Grande risalto, a inizio episodio della quarta puntata di Pechino Express 2020, ai Wedding Planner che agguerritissimi sono riusciti a vincere sia la prova immunità che l’agognato bonus in un hotel di lusso. Meta finale di questa puntata, che ha visto la capitale Bangkok protagonista indiscussa, è stato il tempio di marmo di Wat Benchamabophit, dove Costantino ha annunciato la classifica finale: al primo posto le Top, ultimi gli Inseparabili e penultimi le Collegiali. Ema Kovac e Dayane Mello salvano le giovanissime Nicole Rossi e Jennifer Poni mentre per gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori, ossia i Twotwins) l’avventura si è dovuta interrompere con l’eliminazione dalla gara.

Pechino Express 2020, sei coppie verso la Cina

Il viaggio di Pechino Express 2020, condotto da Costantino della Gherardesca, prosegue verso la Cina dove il programma è stato registrato lo scorso autunno. Saranno dunque 6 le coppie che continuano la sfida: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), i Sopravvissuti (Vera Gemma e Gennaro Lillio), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).