Piacere Maisano seconda puntata su moda ed emergenza covid. Anticipazioni

Dopo il successo di critica e ascolti del primo episodio, dedicato all’energia e alle fonti di sviluppo sostenibile, si rinnova l’appuntamento con la seconda stagione di “Piacere Maisano”, su TV8, questa sera, in seconda serata dopo X Factor. Questa volta Marco Maisano pone al centro dell’attenzione il mondo della moda, approfondendo le mille vicissitudini che questo settore sta affrontando durante il periodo della pandemia.

In tutto il mondo l’emergenza Covid-19 ha messo in ginocchio numerose industrie, costringendole a uno stop forzato, che ha colpito duramente anche il mondo della moda. Durante il lockdown non solo le fabbriche e le boutique hanno dovuto chiudere i battenti, ma anche le sfilate hanno dovuto segnare il passo, danneggiando le attività dei brand di lusso.

Marco Maisano pone sotto la sua lente di ingrandimento un nuovo modo di fare moda, ossia l’attenzione crescente delle aziende più accreditate del settore verso la sostenibilità. Per i grandi marchi si tratta di un passaggio obbligato, sia a livello strutturale, sia a livello di concept, per continuare a dettare le regole di settore ed essere competitivi.

La puntata prende le mosse dal racconto delle sfilate e dei backstage, con interviste agli stilisti e ai vip ospiti, durante la settimana della moda di Milano, cui si aggiunge il contributo di Ildo Damiano, accreditato giornalista, insider del settore che vanta una lunga esperienza nell’ambito fashion.

Davanti alle telecamere di Piacere Maisano sfilano le modelle di Genny, Moschino, Fendi e Max Mara. Le voci di esperti di strategie d’impresa, come David Pambianco, punteggiano la puntata, che si arricchisce anche con le voci di Anna Wintour, direttrice di Vogue, la più autorevole rivista di moda al mondo, e di Chiara Ferragni, Anna Dello Russo ed Emma Marrone.