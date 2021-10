Porto-Milan tv e streaming: Canale 5, Amazon o Sky? Dove vederla

Porto-Milan in tv su Canale 5 telecronaca di Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Roberto Cravero. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospite in studio Mino Taveri. Su Sky: diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252. Telecronaca Marinozzi-Marchegiani. Bordo campo Di Stefano. Diretta Gol Compagnoni. La partita è in programma alle 21 di martedì 19 ottobre.

PORTO-MILAN STREAMING

Porto-Milan in streaming? Su Sport Mediaset, SkyGo (per gli abbonati Sky), senza dimenticare Infinity+ di Mediaset (pay) e Now.

PORTO-MILAN FORMAZIONI

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira; Otavio, Toni Martínez, Luís Díaz; Taremi.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Calabria; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leão; Giroud.