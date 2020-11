Propaganda live con Tolleranza Zoro: reportage su Usa 2020-Biden e... Ospiti

PROPAGANDA LIVE 2020, DIEGO BIANCHI ZORO INTERVISTA CARLO ROVELLI

Propaganda Live torna venerdì 13 novembre, il programma di Diego Bianchi “Zoro”, in onda in diretta dalle 21.10 su La7. Sarà presente il fisico accademico Carlo Rovelli che ci aiuterà a comprendere questo momento in cui la scienza è al centro di tutto, ma anche lo scetticismo che ancora la circonda.

PROPAGANDA LIVE 2020, DIEGO BIANCHI E TOLLERANZA ZORO SU BIDEN-USA 2020

Il reportage di Diego, sempre in modalità Tolleranza Zoro, sarà ricco di contributi dagli Stati Uniti per l’elezione combattuta del nuovo presidente Joe Biden, senza tralasciare la situazione nel nostro paese.

PROPAGANDA LIVE OSPITI: VALERIO APREA E PAOLO BELLI. E PROPAGANDA SHOPPING CON GIORGIO MASTROTA

Nel corso della puntata di Propaganda live sarà di nuovo in studio l’attore Valerio Aprea che leggerà un inedito monologo di Mattia Torre, mentre continua inoltre la serie “Propaganda shopping” con il bravissimo Giorgio Mastrota che promuoverà un nuovo imperdibile prodotto. In collegamento anche il conduttore televisivo Paolo Belli.

PROPAGANDA LIVE, SAMUELE BERSANI PRESENTA L'ALBUM 'CINEMA SAMUELE'

Non mancheranno le parodie di Fabio Celenza e un nuovo monologo di Andrea Pennacchi nella puntata di Propaganda Live. Per la musica si esibirà il cantautore Samuele Bersani che dopo 7 anni di silenzio presenterà il suo nuovo album “Cinema Samuele”. In studio gli ospiti fissi Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Spazio come sempre alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana