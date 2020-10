Real Sociedad-NAPOLI tv e streaming: TV8 o SKY? DOVE VEDERE IL NAPOLI

Real Sociedad-Napoli: secondo match del girone di Europa League per la squadra di Gattuso che deve riscattarsi dopo la sconfitta al San Paolo contro l'AZ Alkmaar. I baschi hanno vinto sul campo del Rijeka (nei minuti di recupero). Ecco una guida per vedere Real Sociedad-Napoli in tv e streaming.

Real Sociedad-NAPOLI tv su TV8

Real Sociedad-Napoli su TV8: la partita di Insigne e compagni sarà in diretta tv in chiaro a partire dalle 21. Telecronaca del match di Europa League affidata ad Andrea Marinozzi e commento di Lorenzo Minotti (bordocampo Massimo Ugolini).

Real Sociedad-NAPOLI tv SKY

Real Sociedad-Napoli sarà trasmessa in tv anche su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) sempre con telecronaca di Andrea Marinozzi e commento di Lorenzo Minotti (e bordocampo Massimo Ugolini). In più chi vorrà vedere il Napoli e gli altri match della serata di Europa League su Sky potrà sintonizzarsi su Diretta Gol (con Paolo Ciarravano).

Real Sociedad-NAPOLI tv e streaming

Real Sociedad-Napoli in streaming può essere vista oltrechè su Sky Go e Now Tv anche free sul sito di TV8.

REAL SOCIEDAD-NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Guevara; Portu, David Silva, Merino, Oyarzabal; Willian José.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Lobotka, Insigne; Petagna.