Rjieka-Napoli tv, dove vedere l'Europa League: Sky o TV8? Il programma

Rjieka-Napoli ci siamo. Terza partita di Europa League per la squadra di Gattuso che ha perso la partita casalinga contro l'AZ (0-1), ma si è riscattata con la vittoria sul campo della Real Sociedad (0-1). Ecco una guida veloce per seguire Rjieka-Napoli in tv e streaming.

Rjieka-Napoli TV

Rjieka-Napoli in tv non sarà trasmessa da TV8 (che punta su Milan-Lille). La sfida di Europa League non va dunque in diretta in chiaro.

Rjieka-Napoli TV su Sky

Rjieka-Napoli sarà trasmessa in tv da Sky su su Sky Sport Collection e Sky Sport 253 dalle 18,55. La partita avrà la telecronaca di Maurizio Compagnonie il commento di Pellegrini. Per chi vuole seguire non solo il Napoli, ma tutte i match di Europa League che si giocheranno in contemporanea, è prevista Diretta Gol. Per la serata di Europa League alle 18 e alle 23, su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione. Con lui, Beppe Bergomi, Riccardo Trevisani e Matteo Marani. Su Sky Sport 24, pre partita anche alle ore 20 per i match in programma alle 21.

Rjieka-Napoli streaming

Rjieka-Napoli in streaming sarà trasmessa in diretta su Sky Go e Now Tv (che permette di comprare il ticket della partita).

Rjieka-Napoli Radio Rai

Rjieka-Napoli sarà raccontata in diretta dalle 18,55 su Radio Rai1 (in contemporanea con Roma-Cluj) con radiocronaca di Massimo Barchiesi

Rjieka-Napoli probabili formazioni

RIJEKA (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Galovic, Velkovski, Escoval, Stefulj; Menalo, Pavicic, Andrijasevic, Loncar; Kulenovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Lobotka, Lozano; Petagna.