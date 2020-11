ROMA-Cluj tv e streaming: dove vederla. TV8 o Sky? Il programma

ROMA-Cluj: terza partita del girone di Europa League per i giallorossi che hanno vinto 2-1 in Svizzera con lo Young Boys e pareggiato in casa con il Cska Soffia (0-0). Ecco una guida veloce per seguire ROMA-Cluj in tv e streaming.

ROMA-Cluj tv su TV8

ROMA-Cluj non andrà su TV8. Niente diretta tv in chiaro per la sfida di Europa League in programma alle 18,55 all'Olimpico.

ROMA-Cluj tv su Sky

ROMA-Cluj andrà in diretta su Sky, per la precisione Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca di Andrea Marinozzi e commento Luca Marchegiani (bordocampo Angelo Mangiante e Paolo Assogna).

ROMA-Cluj streaming

ROMA-Cluj in streaming sarà visibile in diretta dalle 18,55 su Sky Go e Now Tv.

ROMA-Cluj Radio

ROMA-Cluj si potrà seguire su Radio Rai1 in diretta dalle 18,55 con radiocronaca di Diego Carmignani.

ROMA-Cluj FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral.

CLUJ (4-2-3-1): Balgradean; Susic, Paulo Vinicius, Burca, Camora; Hoban, Djokovic; Rondon, Paun, Deac; Debeljuh.