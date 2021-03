Roma-Shakhtar Donetsk tv e streaming: Europa League dove vedere i giallorossi

Roma-Shakhtar Donetsk ci siamo. Ottavi di finale d'andata di Europa League. La squadra di Fonseca non avrà a disposizione Veretout, ma recupera Ibanez e Dzeko (partiranno dalla panchina). Si gioca alle 21 all'Olimpico. Ecco una guida veloce per seguire Roma-Shakhtar Donetsk in tv e streaming.

Roma-Shakhtar Donetsk TV8

Roma-Shakhtar Donetsk in tv su TV8: prevista la diretta dalle 21 in chiaro per il match di Europa League.

Roma-Shakhtar Donetsk TV su Sky

Roma-Shakhtar Donetsk sarà in tv ovviamente anche su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) e TV8 (in chiaro) con telecronaca di Andrea Marinozzi, commento di Beppe Bergomi e a bordocampo Angelo Mangiante e Paolo Assogna.

Roma-Shakhtar Donetsk streaming

Roma-Shakhtar Donetsk streaming in diretta dalle 21 su TV8 (in chiaro), SkyGo (per gli abbonati Sky) e Now Tv.

Roma-Shakhtar Donetsk formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Mkhitaryan.

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Maycon; Tete, Marlos, Alan Patrick, Taison; Moraes.