Sondaggi, Giorgia Meloni non si ferma più: Lega e Pd sono più vicine

SONDAGGI, LEGA E PD SCENDONO. SALVINI SOTTO AL 24%

Lega di Matteo Salvini primo partito italiano nei sondaggi Swg (per il Tg La7 di Mentana) ma scende al 23.9% e perde lo 0.4% in sette giorni. Il Partito Democratico di Nicola Zingaretti pure arretra in questo sondaggio: Pd al 20.1% e lascia sul terreno lo 0.3%.





SONDAGGI, FRATELLI D'ITALIA SALE E ALLUNGA SU M5S

Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si impenna nei sondaggi: prende lo 0.4% e si porta al 16.8%. La soglia del 17% è vicina e il Pd a poco più di 3 punti. Il Movimento 5 Stelle guidato da Vito Crimi è stabile: M5S segna +0.1% e tiene il 14.8%. Ma Fdi ora è lontana due punti.





SONDAGGI, FORZA ITALIA DI SILVIO BERLUSCONI SOTTO AL 6. CALENDA SALE

Forza Italia di Silvio Berlusconi perde lo 0.3% e scende sotto quota 6: gli azzurri sono al 5.9%. Balzo di Azione di Carlo Calenda al 3.8% che supera la Sinistra Italiana/Articolo 1 Mdp di Nicola Fratoianni e Roberto Speranza ferma al 3.3% (-0,2%). Segue Italia Viva di Matteo Renzi (3.1%) Più Europa di Benedetto Della Vedova più o meno stabile al 2.1%.