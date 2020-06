Sondaggi, Lega di Salvini e Pd di Zingaretti in calo. Vola il partito di Conte

Sondaggi, Lega di Salvini e Pd di Zingaretti in calo - SONDAGGI POLITICI NEWS

Lega di Matteo Salvini in calo: il Carroccio avrebbe il 26%, perdendo tre decimi rispetto alla supermedia dei sondaggi politici elaborata da YouTrend per Agi giovedì 12 giugno. Non sorride la Lega, ma neanche il Pd festeggia: i Dem di Nicola Zingaretti accusano anch'essi un calo. Il Partito Democratico perde lo 0,2% e scende al 20,4% stando a questo sindaggio, o meglio, alla supermedia dei sondaggi politici.

Sondaggi, M5s e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni salgono

M5S e Fratelli d'Italia benino secondo i sondaggi Youtrend. Se i primi due partiti scivolano leggermente, chi li segue cresce. Movimento 5 Stelle supera la barriera del 16%: Crimi e Di Maio guadagnano lo 0,2% e arrivano al 16,1%. Giorgia Meloni invece prende lo 0,1%: Fdi arriva al 14,6%.

Sondaggi, Forza Italia e Italia Viva crescono

Avanza Forza Italia: lo 0,1% preso dal partito di Silvio Berlusconi il raggiungimento del 7%. Trend positivo anche Italia Viva di Matteo Renzi secondo questi sondaggi politici: 3,2% con +0,2%. Tutte le formazioni restanti avrebbero meno del 3% dei consensi. Nell'ordine: La Sinistra 2,6% (-0,1) Azione 2,5% (+0,2), Verdi 1,8 (+0,1). La somma dei partiti che compongono la maggioranza del governo Conte varrebbe 42,3%, 6 punti in meno rispetto all’opposizione di centrodestra.

SONDAGGI, LISTA GIUSEPPE CONTE VALE FINO AL 15%

I sondaggi però segnalano una varbiabile che può cambiare tutto: l'ipotetica “Lista Conte”. Se il premier decidesse di fare un partito, secondo la supermedia dei sondaggi politici elaborata da Youtrend varrebbe tra i 12 e i 15 punti. Chi perderebbe elettori con il partito di Giuseppe Conte? Matteo Salvini Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi possono stare tranquilli: principalmente la perdita sarebbe per il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, in parte minore per il centrodestra. I sondaggi ci dicono però una seconda cosa sull'ipotetico partito di Giuseppe Conte: In base alle rilevazioni dei sondaggi Quorum e Ixè, una lista del Premier potrebbe potenzialmente portare alle urne anche una fetta di indecisi e astenuti.

Sondaggi: Lega, Pd, M5s, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Italia Viva.

