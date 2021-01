Sondaggi, Lega-Fratelli d'Italia, che retromarcia. Riscossa Pd-M5S. E Silvio..

Soindaggi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni retromarcia: Pd-M5S riscossa su Lega-Fratelli d'Italia

La Lega di Matteo Salvini scende di quasi un punto nei sondaggi Swg del 18 gennaio 2021. E il Pd di Nicola Zingaretti cresce di sette decimi. Distacco Carroccio-Partito Democratico di poco superiore a due punti. Giù anche Fratelli d'Italia (-0,7%), mentre il M5S vola (+1,1%). Mentre Silvio Berlusconi vede Forza Italia crescere di mezzo punto. Azione di Calenda, Sinistra e Italia Viva... Andiamo a vedere il trend di questo sondaggio partito per partito.

SONDAGGI, LEGA DI SALVINI SCENDE. PD RISALE

La Lega di Matteo Salvini resta il primo partito in Italia con il 22.9% ma perde lo 0.9%. È quanto riporta il sondaggio di Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana. Il Partito Democratico di Nicola Zingaretti risale la corrente: il Pd torna sopra al 20% (per la precisione i Dem vanno al 20.1%) con balzo in avanti dello 0.7%.





SONDAGGI/ RETROMARCIA DELLA MELONI E CRESCITA OLTRE L'1% DEL M5S

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni perde lo 0.7% e si attesta al 16.5%. Il Movimento 5 Stelle del Capo politico reggente Vito Crimi guadagna l'1,1%, in una settimana, e si porta al 15.8%. Ora M5S e Fdi tornano sotto al punto di distacco. Forza Italia di Silvio Berlusconi sale di mezzo punto e si porta al 6.4%.





SONDAGGI, CALENDA SEMPRE PIÙ SU. A RENZI LA CRISI NON PAGA

Cresce Azione di Carlo Calenda che raggiunge il 4.3% (+0.2 rispetto a 7 giorni fa). Sinistra Italiana/Mdp Art 1 di Nicola Fratoianni e Roberto Speranza tocca il 4% (+0.2%). Italia Viva di Matteo Renzi retrocede al 2.7% (-0.2%). Più Europa di Benedetto Dalla Vedova e Emma Bonino si attesta poco sopra il 2% (2.2%).