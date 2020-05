Sondaggi, Lega di Salvini sempre più in crisi. Altri 3 grandi partiti giù. I dati

Sondaggi, Lega di Salvini sempre più in crisi. Fratelli d'Italia cresce

La Lega di Matteo Salvini perde altri tre decimi di punto rispetto a due settimane fa e ora avrebbe il 26,3%, secondo la Supermedia dei sondaggi politici elaborata giovedì 28 maggio da YouTrend per Agi. Si accorcia la forbice tra i primi 4 grandi partiti: 12 punti dividono il Carroccio da Fratelli d'Italia. La forza politica guidata da Giorgia Meloni è in crescita e guadagnando tre decimi negli ultimi quindici giorni si porterebbe al 14,5%.

Per quanto riguarda gli altri partiti, buono il trend per Silvio Berlusconi. Stando alla supermedia dei sondaggi elaborata da Youtrend infatti Forza Italia sarebbe in crescita di quattro decimi e tornerebbe sopra il 7% (toccando precisamente il 7,1%). Italia Viva in calo: per il partito guidato da Matteo Renzi due decimi in meno e attualmente sarebbe al 3%, mentre le restanti forze sarebbero tutte al di sotto di questa percentuale.

Per quanto riguarda le aree politiche in Parlamento, la maggioranza che sostiene il governo Conte è al 42,2% (-0,8), l'opposizione di centrodestra al 48,8% (+0,4). Quanto alla supermedia delle coalizioni, il centrosinistra va al 27,6%(-0,4), M5s 15,9% (-0,1), LeU 2,7% (-0,1), altri 5,0% (+0,2).

La Lega rimane in testa con un leggero calo, crescono FdI e Forza Italia. Maggioranza in calo. Ecco i dati

Lega: 26,3% (-0,3)

Pd: 20,6% (-0,4)

M5s: 15,9% (-0,1)

Fdi:14,5% (+0,3)

Forza Italia:7,1% (+0,4)

Italia Viva: 3,0% (-0,2)

La Sinistra: 2,7% (-0,1)

Azione: 2,3% (+0,3)

Verdi: 1,7% (-0,1)

+Europa: 1,7% (=)