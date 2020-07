Sondaggi, Lega-Salvini e Fdi-Meloni male. Effetto Recovery Fund sul governo

Scendono la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d'Italia nei sondaggi. Salgono Pd e M5S. I partiti di governo si giovano dell'effetto Recovery Fund grazie al premier Giuseppe Conte e guadagnano sul centrodestra. Lo rivela il l'ultimo sondaggio Swg.

SONDAGGI, LEGA-SALVINI FLETTE. PD-ZINGARETTI VOLA

Lega di Matteo Salvini in flessione dello 0.2%, si ferma al 26.3% nei sondaggi Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana. Il Carroccio resta il primo partito italiano, ma il Partito Democratico di Nicola Zingaretti si avvicina: balzo dello 0.5% per il Pd che arriva al 19.8%.

SONDAGGI, M5S CRESCE. FRATELLI D'ITALIA DI GIORGIA MELONI SCENDE. FORZA ITALIA...

Movimento 5 Stelle sale dello 0.4% e raggiunge il 16% nel sondaggio Swg. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni perde lo 0.3% e si ferma al 13.9%. Forza Italia di Silvio Berlusconi sale dello 0.2% e registra il 6.2%.

