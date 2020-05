SONDAGGI, LEGA DI SALVINI QUANTO VA GIU'. Un partito sale tantissimo... I nuovi dati

SONDAGGI, LEGA DI SALVINI SCENDE SOTTO IL 27%. PD DI ZINGARETTI SI AVVICINA

Lega scende sotto il 27%: il partito guidato da Matteo Salvini perde l'1,4% in due settimane e passa dal 28,1% al 26,7% secondo la Supermedia dei sondaggi politici elaborata da YouTrend per Agi il 7 maggio. Il Pd si avvicina al Carroccio: i Dem di Zingaretti sono al 21,3% in leggera crescita (21,1%) e stanno a meno di cinque punti a mezzo. La Lega resta il primo partito italiano, ma stando a questi sondaggi vede diminuire il suo vantaggio.

SONDAGGI, M5S SALE, FRATELLI D'ITALIA AL 13,5%

Movimento 5 Stelle da segnare il trend più significativo nella maggiornanza secondo i sondaggi by Youtrend: i 5 Stelle recuperano oltre un punto in due settimane e salgono al 16,2% (dal 15,1%). Mezzo punto in più anche per Fratelli d'Italia: Giorgia Meloni vede Fdi superare la barriera del 14% (14,1% dal 13,6%)

SONDAGGI, FORZA ITALIA al 6,5%. E ITALIA VIVA...

Forza Italia è sostanzialmente stabile al 6,5%. Tutte le restanti liste avrebbero invece meno del 4% e sarebbero attorno alla percentuale di due settimane fa. Nell'ordine Italia Viva (3,3%), La Sinistra (2,8%), Verdi (1,9%), Azione (1,8%), più Europa (1,6%).

SONDAGGI, CENTRODESTRA AL 48,3% I PARTITI CHE APPOGGIANO IL GOVERNO CONTE...

Guardando alle coalizioni che si sono presentate alle elezioni del 4 marzo 2018, il centrodestra sarebbe al 48,3% contro il 28% del centrosinistra, mentre il Movimento 5 Stelle, secondo la supermedia dei sondaggi elanorata da Youtrend, nonostante il recupero delle ultime settimane, si attesterebbe comunque su una percentuale sostanzialmente dimezzata rispetto a quella ottenuta alle elezioni politiche di due anni fa. le forze che appoggiano il Governo Conte II sono al 43,5% dei consensi, quasi 5 punti in meno dell’opposizione di centrodestra.

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 23 aprile al 6 maggio dagli istituti Demopolis, Demos, EMG, Ipsos, Ixè, Noto, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 7 maggio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.