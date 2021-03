Sondaggi, Pd colpo di scena: Fratelli d'Italia al sorpasso. E la Lega...

Sondaggi, Fratelli d'Italia al sorpasso sul Pd

Fratelli d'Italia secondo partito nei sondaggi? Quasi ci siamo. Giorgia Meloni prepara il sorpasso a un Pd che vive la sua crisi, culminata con le dimissioni del segretario Nicola Zingaretti. Secondo il sondaggio settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 2 il 4 marzo 2021, Fdi (18,9%) è a soli due decimi dal Partito Democratico (19,1%).

Sondaggio, Lega di Matteo Salvini giù. M5S sale

Al vertice la Lega. Ma il Carroccio di Matteo Salvini scende rispetto alla precedente rilevazione, perde mezzo punto e si attesta al 23,5%. Sondaggi in leggera ripresa per il Movimento 5 Stelle ora al 15,2%. Forza Italia e Sinistra sono stabili rispettivamente al 6,2% e al 3,5%. Risale al 3,4% Azione mentre Italia Viva scivola sotto la soglia di sbarramento del 3% (2,9%). +Europa è data all'1,7%, i Verdi all'1,1% e il Partito Comunista all'1%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 3,5%.

Dopo il calo delle ultime due settimane, la percentuale di italiani che ha fiducia in Mario Draghi torna a crescere attestandosi al 58,2%. Il silenzio sui media del premier viene apprezzato da poco più di quattro intervistati su dieci. Il 30,3%, pur condividendo questa sobrietà istituzionale, preferirebbe che il premier facesse sentire la propria voce per far capire le proprie idee. Per un quarto degli italiani (25,9%) il silenzio di Draghi è sbagliato perché in questo modo non fa capire cosa vuole fare e perché.