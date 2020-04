SONDAGGI, PD SALE, E CONTE E' SEMPRE PIU' FORTE. Mentre scende... I dati

SONDAGGI: LEGA GIU', PD SI AVVICINA

La Lega scende (25,9% dal 26%) secondo un sondaggio Ixe' per Carta Bianca presentato in queste ore. Sale il Pd al 22,9% dal 22,6%.

SONDAGGI, M5S CRESCE. FRATELLI D'ITALIA...

Il Movimento 5 Stelle guadagna qualcosa salendo al 16,4% dal 16. All'opposizione Fratelli d'Italia e' stabile al 12,5% e Forza Italia passa al 7,7 dal 7,5.

SONDAGGIO, GIUSEPPE CONTE AL 60% DI FIDUCIA DEGLI ITALIANI

Nel complesso secondo il sondaggio Ixé per Carta Bianca le forze politiche che appoggiano il governo Conte guadagnano un punto rispetto al sondaggio di due settimane fa, non tanto per effetto di una crescita del gradimento dei singoli leader di partito, quanto per il traino del Presidente del Consiglio Conte, la cui fiducia ha raggiunto il 60%, segnando un balzo di 20 punti dall'inizio dell'emergenza. Proprio sulla gestione dell'emergenza il Governo ha guadagnato consenso: la fiducia nell'esecutivo e' passata, infatti, dal 35% di febbraio all'attuale 56%. Nell'area di governo scende Italia Viva che passa all'1,9 dal 2 mentre la Sinistra sale al 3,6 dal 3,5.

Metodologia: indagine quantitativa campionaria metodo di raccolta dati: telefono fisso (cati), mobile (cami) e via web (cawi); universo: popolazione italiana maggiorenne; campione intervistato: rappresentativo (quote campionarie e ponderazione) in base a: genere, eta', zona di residenza, ampiezza comune, votato 2018/2019; dimensione campionaria: 1.000 casi (margine d'errore massimo 3,10%); periodo di rilevazione: dal 20 al 21 marzo 2020.