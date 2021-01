Sondaggi, Pd in flessione, Renzi non cresce con la crisi. Lega e M5S...

Sondaggi, Lega di Matteo Salvini primo partito (sopra al 23%)

Lega prima forza politica nei sondaggi. Il partito guidato da Matteo Salvini è stabilmente al comando con il 23,3% e valori in una forchetta che dal 23,1% (Ipsos) arriva al 23,7% (Index). Lo rivela Termometro Politico con la media sondaggi (SWG, Tecné, Euromedia Research, Index Research e Ipsos) per quanto riguarda la settimana dal 10 al 16 gennaio (che ha visto la crisi del governo Conte).

Sondaggi, Pd in flessione: Partito Democratico di Nicola Zingaretti sotto al 20%

Il Partito Democratico è in flessione rispetto agli ultimi sondaggi prenatalizi. La media mette il Pd al 19,6%, scendendo sotto la soglia del 20 per cento dopo quasi un anno. Anche per la forza politica guidata da Nicola Zingaretti la variabilità di dati fra i diversi sondaggi risulta piuttosto ridotta.

Sondaggi, Fratelli d'Italia davanti a M5S. Forza Italia cresce

Fratelli d’Italia è il terzo partito con il 16,2% (ma "non si evidenziano trend coerenti" spiega Termometro Politico analizzando la media dei sondaggi) davanti alla formazione che costituisce la prima forza parlamentare, il Movimento 5 Stelle, accreditato oggi al 14,8%. Trend positivo per Forza Italia, che raggiunge questa settimana in media l’8,2%, con due istituti che attestano il partito fondato da Silvio Berlusconi oltre il 10%.

Sondaggi: Azione di Calenda cresce. Italia Viva di Matteo Renzi stabile

Azione di Carlo Calenda viene rilevato in crescita secondo 4 dei 5 sondaggi pubblicati e arriva al 3,7%. Sinistra/LeU ha un dato medio del 3,3%. Italia Viva, al centro del dibattito politico di questi giorni per la crisi di governo, è stabile e viene accreditata del 2,9%. Infine, +Europa con il 2,2% è l’ultima forza politica ad attestarsi sopra la soglia del 2 per cento.