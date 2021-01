Sondaggi, PD-M5S male con la crisi. Lega-Fratelli d'Italia-Forza Italia: Cdx col turbo

La crisi di governo costa cara a Pd e M5s che calano nella media dei sondaggi settimanali. Lega di Salvini e Forza Italia sono stabili, Fratelli d'Italia cresce. Il Centrodestra allunga sui partiti della maggioranza. Vediamo il trend dei sondaggi, partito per partito.

Sondaggi, Lega stabile. Matteo Salvini guadagna sul Pd di Zingaretti (che va giù)

Lega di Matteo Salvini stabile nei sondaggi: il Carroccio resta il primo partito italiano con il 23,5% (anche se al minimo da 2 anni e mezzo). Chi scende è il Pd. Luca Zingaretti infatti vede il Partito Democratico perdere un punto e passare al 19,6%. Ora il distacco Lega-Dem è di quasi quattro punto. Lo dice la supermedia dei sondaggi di Youtrend che confronta i dati del 14 gennaio con quelli che avevano chiuso il 2020 (ultimi sondaggi del 24 dicembre). Nel concreto, i sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto sono stati realizzati dal 1 al 13 gennaio dagli istituti EMG, Euromedia, SWG e Tecnè.

Sondaggi, M5S e Partito Democratico ai minimi

Giù il Pd. E giù pure il Movimento 5 Stelle. I sondaggi in questione danno un calo di quasi un punto (0,9%) pure per il M5S. Ora Di Maio e Crimi vedono la loro 'squadra' passare al 14,2. Le due forza del governo Conte sono ai valori più bassi (da marzo 2020 per il Movimento 5 Stelle e da gennaio 2020 per il Partito Democratico).

Sondaggi, Fratelli d'Italia stacca M5S e accorcia su Pd

Vola Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni vede Fdi al 16,3% nei sondaggi: una lieve crescita (un decimo) che però significa il massimo da quando è nata (spiega Youtrend). Ora il vantaggio dal M5S è di oltre due punti. E il distacco dal Pd di Zingaretti sotto ai tre punti e mezzo. Il 2021 porterà al sorpasso di Fdi nei confronti dei Dem?

Sondaggi, Forza Italia stabile. Azione di Calenda vola. Bene Italia Viva di Matteo Renzi

Forza Italia è stabile: gli azzurri di Silvio Berlusconi sono al 7,4%. Dietro cresce tanto Azione di Calenda (+0,7 punti) che vede quasi quota 4% (la media dei sondaggi la dà al 3,9%). Avanza Italia Viva (il partito di Matteo Renzi passa al 3,3% e guadagna due decimi) superando La Sinistra (stabile al 3,2%). Chiudono +Europa con il 2,1% (guadagna un decimo) e i Verdi al 2% (bene: +0,3%).

Sondaggi: Centrodestra oltre il 48%. Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia avanzano

Lega-Fratelli d'Italia-Forza Italia lanciano un centrodestra molto forte nei sondaggi: 48.2% per Salvini, Meloni e Berlusconi uniti. E soprattutto i sondaggi politici settimanali danno i partiti della maggioranza del governo Conte staccata di otto punti (40,3%).