Sondaggi, PD RIMONTA: LEGA DI SALVINI SEMPRE PIU' VICINA. I dati dei partiti

Sondaggi, PD RIMONTA: LEGA DI SALVINI SEMPRE PIU' VICINA

La Lega di Matteo Salvini vede avvicinarsi il Pd guidato da Nicola Zingaretti. I Dem sono al 22,9% a soli due punti dal Carroccio (24,9%, in calo dello 0,7%), secondo il sondaggio di Osservatorio Politico Ixe' per la trasmissione Rai Cartabianca.

Sondaggi, M5S sale. Fratelli d'Italia si impenna. Forza Italia e Italia Viva...

M5s in crescita al 16,8% (+0,4%) secondo il sondaggio Ixé, con Fratelli d'Italia che sale tanto sino al 13,8% e guadagna 1,8 punti. Tra gli altri partiti, Forza Italia perde lo 0,7% e va al 7,2%, La Sinistra arretra dello 0,4% e scende a 2,8%. In leggero calo (-0,3%) Italia Viva al 2,6%. Più Europa al 2,1%, Europa Verde al 2%, Azione all'1,1%.

SONDAGGI, GIUSEPPE CONTE AL COMANDO TRA I LEADER

Nel gradimento ai leader il premier Giuseppe Conte è saldamente al primo posto con il 59%. A seguire Giorgia Meloni stabile al 35%, Matteo Salvini al 31% e Nicola Zingaretti al 28%.

Metodologia: indagine quantitativa campionaria metodo di raccolta dati: telefono fisso (cati), mobile (cami) e via web (cawi); universo: popolazione italiana maggiorenne; campione intervistato: rappresentativo (quote campionarie e ponderazione) in base a: genere, eta', zona di residenza, ampiezza comune, votato 2018/2019; dimensione campionaria: 1.000 casi (margine d'errore massimo 3,10%); periodo di rilevazione: dal 4 al 5 maggio 2020.