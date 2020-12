Milan ora sogna Haaland. Calhanoglu rinnovo? L'Inter lo aspetta

Haaland-Milan, sogno di mercato per i rossoneri

Il Milan ci prova con l'attaccante del Borussia Dortmund, Haaland. Ovviamente non per gennaio, ma in vista del mercato estivo. Sarà lui ad affiancare Zlatan Ibrahimovic (con cui i rossoneri vogliono rinnovare), crescendo al suo fianco e prendendone nel medio periodo il testimone? "Il Milan si è iscritto alla corsa per Haaland, compagno di Hauge in nazionale e a cui continua a chiedere informazioni sul Milan e su Milano. A Dortmund c'è stato l'esonero di Favre e qualcosa si è rotto. L'operazione è difficilissima ma non c'è la clausola da 75 milioni di euro", ha spiegato a 'Pressing', il giornalista di Mediaset Claudio Raimondi. "Il giocatore fa parte della scuderia Raiola che, nei prossimi giorni, andrà a parlare con i rossoneri di altri suoi assistiti come Donnarumma e Romagnoli. C'è una grande concorrenza ma l'amicizia con Hauge e i rapporti tra il Milan e Raiola oltre al progetto giovani sono fattori da considerare"

Calhanoglu-Milan, incontro per il rinnovo ma attenti all'Inter

Nel breve periodo intanto il Milan dovrà capire i margini per trovare un accordo con Hakan Calhanoglu per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2021. Situazione complessa visto che i rossoneri offrono 3,5 milioni di euro a stagione, mentre il numero 10 turco ne chiede almeno 6 per restare rossonero. Informazioni al suo entourage, secondo quanto riporta Sportmediaset, sono state chieste dall'Inter che vorrebbe prenderlo in estate a parametro zero. Le voci sui nerazzurri erano già uscite qualche settimane e ora vengono rilanciate. Il club di Suning potrebbe alzare la proposta di ingaggio rispetto a quella del Milan. E non va dimenticato che negli ultimi mesi si è parlato anche di club di Premier League interessati a Calhanoglu, in primis il Manchester United.

Kabak, Lovato, Simakan: Milan, caccia al difensore

In difesa resta calde la piste del 20enne turco Kabak (Schalke 04 piace anche al Liverpool), con Mohamed Simakan dello Strasburgo (classe 2000) e Matteo Lovato del Verona (pure lui 20 anni, il gioiello del club scaligero piace a mezza serie A) come principali alternative. Potrebbe partire già a gennaio l'argentino Mateo Musacchio, sempre più ai margini del progetto rossonero: in ogni caso sarà divorzio a fine stagione quando sarà in scadenza di contratto.