Milan, piove sul bagnato: infortunio all'anca per Tomori. Calabria-Theo...

Milan, infortunio Tomori: derby con l'Inter a rischio per il difensore rossonero

Il Milan torna a casa da Roma con 4 gol pesantissimi incassati all'Olimpico contro la Lazio e senza Fikayo Tomori. Il difensore inglese ha riportato una lesione di un muscolo rotatore dell’anca sinistra. L'esito degli esami strumentali lascia poche speranze per averlo nel derby contro l'Inter del 5 febbraio (e dunque ovviamente sarà assente domenica a San Siro nel match delle 12,30 contro il Sassuolo).

Una nuova valutazione verrà effettuata tra 7 giorni e lì sarà probabilmente più chiaro quanto Tomori potrà tornare a disposizione di Stefano Pioli. Al fianco di Pierre Kaulu dunque l'allenatore rossonero dovrà scegliere tra l'esperto Simon Kjaer o in alternativa Matteo Gabbia e Malick Thiaw.

Per Fikayo Tomori è il terzo infortunio all'anca in carriera: il primo nel 2019/2020 quando giocava al Chelsea, il secondo l'anno scorso con il Milan (al muscolo otturatore).

(foto Lapresse)



Milan infortunati: Calabria e Theo Hernandez puntano a Milan-Sassuolo. Maignan torna a febbraio

Notizie discrete arrivano dagli altri due infortunati rossoneri: nulla di grave per Davide Calabria: il capitano del Milan ha avuto solo una botta al polpaccio. Theo Hernandez - che aveva saltato la sfida contro la Lazio - da giovedì dovrebbe tornare in gruppo. Fronte Maignan: Paolo Maldini nel post partita dell'Olimpico ha fatto sapere che tonrerà nel mese di febbraio. Zlatan Ibrahimovic invece nelle scorse ore ha postato una storia su Instagram in cui lo si è visto al lavoro con il pallone: il sogno dello svedese potrebbe essere di andare in panchina per la partita degli ottavi di Champions League Milan-Tottenham del 14 febbraio.