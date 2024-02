Milan, stadio a San Donato ufficiale rogito del club rossonero per il terreno

Milan stadio: ufficiale il rogito per il terreno di San Donato

San Siro restaurato non scalda il Diavolo (come anticipava Affaritaliani.it nei giorni scorsi), mentre il progetto di San Donato - nell’area San Francesco - prende sempre più corpo. Il nuovo stadio del Milan, fortemente voluto dal suo patron Gerry Cardinale, prende sempre più corpo ogni giorno che passa.

Dopo il via del percorso verso l’accordo di programma, il club rossonero controllato da RedBird ha portato a termine il rogito per il terreno su cui dovrebbe sorgere la nuova casa del Diavolo. E secondo Calcio e Finanza, "il rogito completato ieri è il passaggio finale del preliminare di acquisto per il terreno che era già di proprietà di SportLifeCity (la società che il Milan controlla ora al 90%, dopo averla rilevata nel luglio del 2023). Si tratta di un terreno che è già stato oggetto di approvazione per la sua destinazione d’uso e che quindi rientra nel Piano Integrato d’Intervento (PII). La cifra investita per il terreno non è stata resa nota, ma è decisamente inferiore a 40 milioni di euro".

"La somma in questione si riferisce infatti si riferisce ai versamenti da parte dell’azionista di controllo RedBird per spese relative al progetto stadio - spiega Calcio e Finanza - che comprendono la documentazione per la presentazione della domanda di variante urbanistica, i terreni oggetto del rogito e altri aspetti sempre legati al nuovo impianto".

