Milan, Tomori lesione al menisco: operato. Tempi di recupero (addio Juventus)

Tomori si opera al ginocchio: Milan, emergenza in difesa

Il Milan perde Fikayo Tomori per un mese abbondante. Il difensore inglese con cittadinanza canadese, si e' infortunato nel corso della sfida di Coppa Italia contro il Genoa (3-1 ai supplementari), uscendo dal campo per un problema al ginocchio sinistro. Tanta ansia in casa rossonera, con il rischio che si potesse trattare di un altro grave infortunio come quello occorso a Simon Kjaer, la buona notizia è che la diagnosi parla di una lesione del menisco mediale con annessa operazione in artroscopia. Ora è emergenza totale per Stefano Pioli in difesa: i centrali disponibili al momento sono solo Kalulu e Gabbia, con Romagnoli fuori per Covid. Bisognerà capire se il Milan proverà a dare un'accelerata alle trattative di mercato, visto che era gia' alla ricerca di un difensore per sostituire Kjaer.

Milan senza Tomori, le partite

Milan-Spezia 17 gennaio

Milan-Juventus 23 gennaio

Inter-Milan 6 febbraio (recupero molto difficile)

Milan-Lazio/Udinese (Coppa Italia)

Milan-Sampdoria 13 febbraio (recupero possibile)

Milan, Calabria torna dopo il Covid

Il Milan perde Tomori, ma quantomeno recupera Davide Calabria (aspettando Alessio Romagnoli il cui rientro sarà fondamentale). Il terzino rossonero "è risultato negativo al Covid-19. Il giocatore è guarito e domani sarà a disposizione dello staff tecnico".

