Dybala all'Inter: Marotta, colpo "alla Calhanoglu". Contropiede alla Juventus

Dybala dalla Juventus all'Inter: colpo a parametro zero? Rumors calciomercato

Dybala via dalla Juventus a parametro zero e nuovo giocatore dell'Inter a luglio? Lo scenario lo disegna la Gazzetta dello Sport. Il rinnovo della Joya ancora non è stato fatto. Nelle scorse ore dall'Argentina si era parlato della volontà dell'attaccante bianconero di guardarsi intorno. Vediamo cosa riporta la Gazzetta.

Dybala, priorità alla Juventus sino a fine mese. Inter pronta al colpo

"Dybala e la Juventus, a ottobre, si erano stretti la mano, per un rinnovo quinquennale da otto milioni netti più due di bonus a stagione. Poi qualcosa è successo, la macchina si è inceppata sul più bello, quando c’era solo da prendere la penna in mano. L’Inter sa tutto, Marotta è perfettamente informato della situazione, conosce ogni movimento intorno all’argentino", scrive la Gazzetta dello Sport. Secondo cui "sa pure, il dirigente nerazzurro, che fino alla fine di questo mese il numero 10 ha dato la priorità alla Juve. Non vuole parlare con altre società, e sì che più di qualche telefonata è già arrivata a Jorge Antun, il manager dell’argentino. Però, d’altro canto, Paulo non si spiega la retromarcia dei suoi dirigenti, gli stessi con cui era giunto a un accordo vero e proprio, oggi vogliosi di ridiscutere i termini, sia a livello di durata sia di entità dell’ingaggio"

Dybala all'Inter, ecco le risorse

Insomma, sarà addio alla Juventus e Dybala all'Inter? Il club nerazzurro, secondo la Gazzetta, sta facendo i conti per far posto alla Joya: "Il corteggiamento è iniziato, c’è chi sussurra ci sia già stato un approccio. Prematuro ma non troppo, perché i conti in viale della Liberazione sanno farli bene. Traduzione: se il nuovo contratto di Dybala non si discosterà molto dall’attuale con la Juve, l’Inter ci sarà. E lo stesso argentino - c’è da giurarci - ne è a conoscenza. A giugno il monte ingaggi nerazzurro sarà decisamente più leggero dell’attuale, se è vero che sono in scadenza due big come Vidal e Vecino: in tutto un peso di circa 16 milioni lordi annui sulle casse dell’Inter. Quei 16 milioni sono abbastanza per pianificare l’assalto a Dybala".

Leggi anche

Dybala non rinnova con la Juventus: clamorosa indiscrezione dall'Argentina

Bonucci e la lite in Inter-Juventus: ecco la decisione del Giudice Sportivo