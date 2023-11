Milan, torna Origi a gennaio. Popovic dal Partizan Belgrado (quasi) fatta

Milan, Popovic vicino a parametro zero. Chi è il fantasista talento del Partizan Belgrado

Matija Popovic è vicino al Milan. Un colpo di prospettiva per i rossoneri in ottica mercato di gennaio, visto che il 17enne (classe 2006) sarà libero a parametro zero dopo il 31 dicembre. Talento interessante: gioca in tutti i ruoli dell'attacco - trequartista dotato di buon dribbling (suo ruolo naturale), punta, esterno - quasi due metri d’altezza, 21 gol in 25 gare con il Partizan Belgrado U17 lo scorso anno (due assist in Italia-Serbia nell'Europeo di categoria lo scorso maggio). Il Guardian l'ha inserito tra i migliori talenti della sua generazione. Piace a Borussia Dortmund, Barcellona, Lipsia, però il Milan si è mosso bene, gli ha proposto un contratto quinquennale (sino al 2028) e sembra a un passo dal talento serbo (nato in Germania).

Milan, torna Origi dal Nottingham Forest?

Chi rischia di tornare a Milanello è Divock Origi. Il 28enne attaccante belga è andato in prestito con diritto di riscatto nelle ultime ore del mercato estivo al Nottingham Forest (con ingaggio pagato dal club inglese) dopo una stagione molto deludente in rossonero (2 gol in 36 presenze). La sua stagione in Premier League però non si sta rivelando all'altezza delle aspettative: 5 presenze con 0 gol e 0 assist. Secondo TeamTalk però la società britannica (14° in classifica con 13 punti e un rassicurante +8 sulla zona retrocessione) non sarebbe contenta del rendimento da parte dell'ex Liverpool e vorrebbe rimandarlo al Milan già nel mercato invernale (Marvin Ducksch del Werder Brema sarebbe il sostituto designato).

Ouedraogo, Milan caldo ma Bayern Monaco caldissimo

Il Milan segue (da tempo) con estremo interesse Assan Ouedraogo, centrocampista 17enne dello Schalke 04. Moncada lo ha messo tra i nomi in cima alla sua lista, ma la concorrenza è di primo livello: Inter, Lipsia e Bayern Monaco. In particolare il club bavarese sta cercando di imbastire una trattativa anticipando la concorrenza ed è pronto a pagare la clausola rescissoria di 12 milioni di euro in vista della prossima stagione che potrebbero diventare 20 se venisse convocato in nazionale tedesca.

Calciomercato Milan: Badiashile o Sarr. Kiwior lontano

Il Milan cerca certamente un difensore per il mercato di gennaio visto l'infortunio di Kalulu. Si guarda (anche) in Premier League: in casa Chelsea, secondo calciomercato.com, "considerando anche i buoni rapporti esistenti tra le due proprietà americane. Moncada e D’Ottavio sono interessati a Benoît Badiashile, possente difensore francese classe 2001. In questo momento non è una primissima scelta per Mauricio Pochettino ma va verificata la volontà dei londinesi a una eventuale cessione in prestito considerando che solo 10 mesi fa sono stati versati ben 38 milioni nelle casse del Monaco per acquistarne il cartellino. Un’altra opzione porta il nome di Malang Sarr: il Chelsea sarebbe più propenso a cedere l’ex Nizza rispetto a Badiashile". Difficile invece la pista che porta al 23enne Jakub Kiwior: i rossoneri sarebbero pronti ad avanzare un'offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto per l'ex Spezia, ma l'Arsenal al momento non apre alla cessione del nazionale polacco.