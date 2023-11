Ibrahimovic, il figlio Vincent stella del Milan convocato in nazionale svedese

Ibrahimovic, Zlatan vicino al ritorno al Milan. Il figlio Vincent rossonero e in nazionale svedese

Ibrahimovic e il Milan sono vicini al terzo matrimonio (questa volta non sul campo, ma con veste di consulente a tutto campo di RedBird), intanto i suoi figli stanno seguendo le orme di papà con la maglia rossonera.

Oltre a Maximilian (classe 2006), ecco Vincent. Il classe 2008 promette molto bene al punto che è stato chiamato per la prima volta nella nazionale svedese Under 16 in vista di un ritiro (dal 4 al 7 dicembre) a Bosön, uno dei centri sportivi più importanti della Svezia, non lontano da Stoccolma. "E' tosto e cattivo come me”, aveva detto in passato di lui sorridendo papà Zlatan.

Ibrahimovic, il figlio Vincent nella Svezia Under 16. Il ct della nazionale: "Centrocampista bravo nei passaggi e..."

"Vincent sta crescendo nel Milan, un’ottima accademia, sarà uno dei 66 giocatori che non vedo l’ora di incontrare. In base a quanto ho osservato in video, è un centrocampista bravo nei passaggi e a orientarsi, è anche un buon rifinitore", ha detto di lui il ct Axel Kjall in un'intervista ad Aftonbladet.

Vincent Ibrahimovic prima di essere tesserato dal Milan, da piccolo giocava nel Hammarby, storico club di Stoccolma del quale papa Zlatan è socio. E ora la prima volta in nazionale. "Capisco che sia una scelta che genera scalpore, suo padre è tra i migliori calciatori svedesi di tutti i tempi e ora tocca a lui essere coinvolto".

La notizia di Vincent Ibrahimovic nel giro della nazionale giovanile sta facendo molto parlare in Svezia e riempie il cuore di speranza nei tifosi del Milan che sognavano di vedere un altro Ibra stella rossonera. Anche l'ex commissario tecnico della nazionale svedese, Janne Andersson ha parlato di questa convocazione invitando tutti alla calma: ”È ovvio che sia molto bello che ora arrivi il figlio di Zlatan. L’ho incontrato ma non l’ho mai visto giocare, quindi non posso dare un giudizio su di lui. Non bisogna paragonarlo subito troppo con il padre, non sarebbe giusto”.

