Milan, Okafor ko: emergenza attacco. Con la Fiorentina convocato Camarda o...

Milan, Okafor: infortunio muscolare

Nuovo infortunio in casa Milan. Un altro stop muscolare per un giocatore rossonero: si ferma Noah Okafor, che, si è fatto male con la nazionale svizzera (dove ha giocato 3 partite in 6 giorni: schierato dal suo ct per 69, 75 e 62 minuti nei 3 match) e ha riportato un problema alla coscia. Gli esami strumentali effettuati nelle scorse ore al rientro in rossonero hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale destro. Il giocatore verrà rivalutato con nuovi accertamenti tra una settimana. Certa la sua assenza nel breve periodo.

Milan infortuni e squalifiche: emergenza in attacco. Out Giroud, Leao e Okafor

Niente Milan-Fiorentina, né Borussia Dortmund (e risulta alquanto improbabie pensare a un rientro con Frosinone e probabilmente Atalanta). In campionato per Pioli sarà emergenza assoluta sul fronte offensivo, viste che le assenze di Olivier Giroud (due giornate di squalifica dopo il rosso con il Lecce) e Rafael Leao che va verso il forfait anche nel successivo match di Champions League a causa del problema muscolare (riportato nel sabato maledetto allo stadio di via Del mare quando il Diavolo si è fatto rimontare sul 2-2). Detto che il tridente sarà formato da Chukwueze (a destra), Jovic (in mezzo, ex di turno con i viola) e Pulisic (a sinistra, ruolo che Capitan America ha ricoperto spesso al Chelsea), poche le alternative in panchina. Giusto Luka Romero e il giovane talento Chaka Traorè (classe 2004) come esterni d'attacco.

Milan, Pioli convoca Camarda con la Fiorentina?

Ecco perché Stefano Pioli sta valutando la convocazione di un giovane. Tornano a salire le quotazioni del giovane talento Francesco Camarda (15 anni e piace anche al City di Guardiola) che sta segnando gol pesanti con la maglia della Primavera sia in campionato che nella Youth League (spettacolare rovesciata 'alla Cristiano Ronaldo' contro il Psg). Ma In lizza c'è anche il 17enne Diego Sia, altro giocatore della squadra di Ignazio Abate: per lui 4 gol e 4 assist in stagione, anche se è più un esterno d'attacco che una punta centrale.

