Milan, è un sogno in "contanti": c'è Cash del Nottingham per l'esterno

Il Milan sogna "in contanti". Per il Daily Mail, come esterno destro il nome è Matty Cash: centrocampista (all’occorrenza anche terzino destro) del Nottingham Forest. Classe 1997, il calciatore era già stato accostato al Milan nel mercato di gennaio. Cash interessa effettivamente a Maldini e Massara, ma il suo acquisto non sarà facile, considerando che sull’inglese ci sono diverse società tra cui Burnley, West Ham e Southampton. Della sua crescita il merito è dell'allenatore Sabri Lamouchi, ex giocatore di Parma, Inter e Genoa che lo ha convertito in quel ruolo.