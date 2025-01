Milano-Cortina 2026, sopralluogo di Zaia alla pista da bob di Cortina: "Sarà simbolo delle Olimpiadi" / VIDEO

Milano-Cortina, sopralluogo di Zaia alla pista da bob di Cortina: "Sarà simbolo delle Olimpiadi" / VIDEO

"Oggi tocchiamo con mano il futuro. La nuova pista da bob di Cortina non è solo un'infrastruttura sportiva: è un simbolo del nostro impegno, della nostra determinazione e di quello che il Veneto e l'Italia possono offrire al mondo. Questa opera rappresenterà, una volta completata, una sfida vinta, un capolavoro che combina ingegneria, tradizione e rispetto per l'ambiente. Sarà pronta, come promesso, per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, e sono certo che diventerà una delle immagini più iconiche di questa edizione". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha compiuto un sopralluogo al cantiere della pista da bob.